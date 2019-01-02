Ліверпуль – Барселона: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

"Ліверпуль" розгромно поступився "Барселоні" на "Камп Ноу" у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Підопічним Юргена Клоппа потрібне справжнє диво, щоб вибити каталонців з Ліги чемпіонів і пробитися у фінал. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в повторній грі.

Прогноз на матч "Ліверпуль" – "Барселона"

"Ліверпуль" справедливо виглядає аутсайдером перед повторним півфіналом. По-перше, "мерсисайдці" два дні тому провели виснажливий поєдинок чемпіонату Англії проти "Ньюкасла" й здобули важку звитягу. По-друге, в цій грі англійці втратили Мохамеда Салаха, який не зіграє з каталонцями. Окрім того, не зіграє і Роберто Фірміно. По-третє, "Барселона" провела ротацію у матчі Ла Ліги й дала відпочити своїм лідерам.

Козирем в руках "Ліверпуля" є те, що команді нічого втрачати у Лізі чемпіонів. Окрім того, англійський клуб відомий легендарними камбеками. Зокрема, за 45 хвилин "мерсисайдці" відігралися у фіналі 2005-го року проти "Мілану". З останніх поєдинків, де "Ліверпуль" здійснив камбек, матч Ліги Європи проти "Боруссії" Д у 2016 році.

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Прогноз "Фаворит Спорт"

Очевидно, що "Ліверпуль" має хороші шанси перемогти "Барселону" на рідному "Енфілді". Коефіцієнт на те, що "червоні" в основний час переграють каталонський гранд – 2,20. Перемогу "синьо-гранатових" букмекери оцінили коефіцієнтом 2,98. Нічия – 4,00.

У прохід "Ліверпуля" у наступний раунд букмекери не вірять. Коефіцієнт на те, що англійці пройдуть "Барселону" – 9,75. А ось на вихід каталонського клубу у фінал коефіцієнт скромний – 1,06.

Прогноз Pari Match

"Ліверпулю", щоб перевести матч в овертайм потрібно для початку здобути перемогу з рахунком 3:0. Коефіцієнт на те, що "мерсисайдці" здобудуть перемогу з таких рахунком – 6,70. На кожен гол каталонців господарям доведеться відповідати двома, оскільки "Ліверпуль" не забив на "Камп Ноу". Коефіцієнт на те, що хоча б одна з команд заб'є чотири або більше голів – 5,70.

Якщо "Ліверпуль" переможе й не пропустить – 4,40. Коефіцієнт на те, що "Барселона" переможе і не пропустить – 6,30. На те, що команди заб'ють голи в обох таймах – 9,70. Pari Match дає на прохід "Ліверпуля" у наступний раунд коефіцієнт 14,5. На вихід "Барселони" у фінал – 1,03.

Прогноз Winline

За відсутності Салаха та Фірміно вся надія "Ліверпуля" у нападі на Садіо Мане. У цій Лізі чемпіонів сенегалець забив тільки чотири голи. Коефіцієнт на те, що Мане заб'є "Барселоні" – 2,38. Якщо його гол буде першим – 5,54. Кривдником "Ліверпуля" у першому матчі став геніальний Ліонель Мессі, який двічі засмутив англійців. На його гол на "Енфілді" букмекери дають коефіцієнт 2,08.

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Коефіцієнт на те, що в цьому матчі буде овертайм – 10. Для того, щоб був овертайм "Ліверпуль" в основний час повинен перемогти "Барселону" з рахунком 3:0. Коефіцієнт на такий результат гри – 21,0. Якщо "мерсисайдці" виграють 4:0, то вийдуть у фінал. Такий результат букмекери оцінили коефіцієнтом 48.

Матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" – "Барселона" відбудеться у вівторок, 7-го травня. Початок гри, о 22:00. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.

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