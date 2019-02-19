Ліверпуль – Баварія: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

19 лютого відбудеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між англійським "Ліверпулем" та німецькою "Баварією". В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню та онлайн.

Матч "Ліверпуль" – "Баварія" українським телеглядачам покаже канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч "Ліверпуль" – "Баварія" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 69 гривень за місячний абонемент.

Матч "Ліверпуль" – "Баварія" відбудеться у вівторок, 19 лютого. Початок о 22:00. Це буде перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 13 березня у Мюнхені на "Альянс Арені".

Відео голів та огляд матчу "Ліверпуль" – "Баварія" – на сайті Спорт24.