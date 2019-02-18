Ліверпуль – Баварія: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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Ліверпуль - Баварія: прогноз на матч Ліги чемпіонів
Ліверпуль – Баварія прогноз букмекерів

У вівторок, 19 лютого, на стадіоні "Енфілд Роуд" відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому змагатимуться англійський "Ліверпуль" і німецька "Баварія". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у матчі.

Очевидним фаворитом матчу є саме господарі, які в минулому сезоні добралися до фіналу Ліги чемпіонів. "Фаворит Спорт" на перемогу "мерсисайдців" дає коефіцієнт 2,01. На успіх гостей – 3,70. Нічийний результат букмекери оцінили коефіцієнтом 3,70.

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Pari Match дає на успіх підопічних Юргена Клоппа в першому матчі коефіцієнт 2,07. На те, що святкуватиме саме "Баварія" коефіцієнт – 3,45. Нічийний підсумок – 3,80.

У William Hill дають на перемогу "Ліверпуля" коефіцієнт 2,00. На виїзну звитягу "Баварії" коефіцієнт 3,50, а на нічию – 3,70.

За всю історію шляхи "Ліверпуля" та "Баварії" перетиналися 5 разів. Команди здобули по одній перемозі та тричі розходилися миром. Що цікаво, два матчі між командами на "Енфілді" завершилися безгольовими нічиїми.

Поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" – "Баварія" розпочнеться, о 22:00.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Баварія ФК Ліверпуль
Джерело: 24 Канал
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