Ліверпуль – Баварія: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 19 лютого, на стадіоні "Енфілд Роуд" відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому змагатимуться англійський "Ліверпуль" і німецька "Баварія". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у матчі.

Очевидним фаворитом матчу є саме господарі, які в минулому сезоні добралися до фіналу Ліги чемпіонів. "Фаворит Спорт" на перемогу "мерсисайдців" дає коефіцієнт 2,01. На успіх гостей – 3,70. Нічийний результат букмекери оцінили коефіцієнтом 3,70.

Читайте також: Ліверпуль і Баварія зіграють рок-н-рол на "Енфілді"

Pari Match дає на успіх підопічних Юргена Клоппа в першому матчі коефіцієнт 2,07. На те, що святкуватиме саме "Баварія" коефіцієнт – 3,45. Нічийний підсумок – 3,80.

У William Hill дають на перемогу "Ліверпуля" коефіцієнт 2,00. На виїзну звитягу "Баварії" коефіцієнт 3,50, а на нічию – 3,70.

За всю історію шляхи "Ліверпуля" та "Баварії" перетиналися 5 разів. Команди здобули по одній перемозі та тричі розходилися миром. Що цікаво, два матчі між командами на "Енфілді" завершилися безгольовими нічиїми.

Поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" – "Баварія" розпочнеться, о 22:00.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram