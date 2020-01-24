"Ліверпуль" був близький до втрати очок у матчі з "Вулверхемптоном", але вирвав перемогу – відео

"Ліверпуль" продовжує свою переможну ходу у чемпіонаті Англії. Цього разу від "мерсисайдців" постраждав "Вулверхемптон".

Вже на 8-й хвилині матчу "Ліверпуль" вийшов вперед, коли Хендерсон відправив м'яч головою під саму штангу після подачі з кутового. Та після цього в гостей сталася неприємність – ушкодження зазнав один з лідерів атаки Мане, і його довелося замінити на новачка команди Мінаміно.

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У той час "Вулверхемптон" отримав декілька нагод зрівняти рахунок у матчі, але не зумів. Хоча і Салах ще у першому таймі двічі міг збільшувати перевагу "Ліверпуля".

І саме з моменту Салаха розпочався другий тайм. Та йому забити не вдалося. На відміну від Хіменеса, який ударом головою таки зрівняв рахунок у матчі.

Після цього героями матчу можна вважати голкіперів обох команд. І Патрісіу, і Аллісон демонстрували чудеса реакції, не даючи можливість суперникам відзначитися.

Та все ж один раз голкіпер господарів не врятував свою команду. За шість хвилин до кінця основного часу Хендерсон у штрафному майданчику віддав пас на Фірміно, і нападник потужно пробив у дальній кут воріт.

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"Ліверпуль" продовжив свою переможну серію в АПЛ. Команда за 23 зіграні матчі лише один раз зіграла внічию. Натомість "Вулверхемптон" втратив можливість піднятися на п'яте місце в турнірній таблиці, посунувши звідти "Манчестер Юнайтед". Той перед тим зазнав принизливої поразки вдома від "Бернлі".

Дивіться відеоогляд матчу Вулверхемптон – Ліверпуль