"Челсі" чудовим голом відкрив рахунок у матчі проти "Ліверпуля" за Суперкубок УЄФА: відео

43 Читать новость на русском
Ліверпуль – Челсі: огляд матчу 14 серпня 2019 – Суперкубок УЄФА
Челсі – Ліверпуль: результат матчу та відео голів / chelseafc

У матчі між "Ліверпулем" та "Челсі" за Суперкубок УЄФА відкрито рахунок. На 36 хвилині матчу у складі "Челсі" відзначився француз Олів'є Жиру.

Ліверпуль – Челсі 0:1
Гол: Жиру, 36

Читайте також: Челсі – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч за Суперкубок УЄФА

Активність "Челсі" у середині тайму принесла дивіденди. Канте підхопив м’яч у центрі поля й відразу відпасував на новачка команди Пулішича. Американець протягнув м’яч майже до володінь "Ліверпуля" й віддав чудовий розрізний пас на самотнього Жиру.

Олів’є зумів уникнути офсайду, оскільки лінію не дотримав Вірджил Ван Дайк. З гострого кута Жиру спокійно підготував удар і легко переграв Адріана – 1:0.

Відео голу Жиру

На перерву команди пішли за мінімальної переваги переможців останнього розіграшу Ліги Європи.

blog_ava
Трансфери команд УПЛ: офіційно
сьогодні
4385
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Челсі ФК Ліверпуль
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга Європи: результати усіх матчів
сьогодні 20:54 Ліга Європи: результати усіх матчів
6805
Трансфери команд УПЛ: онлайн
13 серпня 14:35 Трансфери команд УПЛ: онлайн
12476
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
13 серпня 12:55 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
7392
"Динамо" шукає нового головного тренера: онлайн
сьогодні 20:09 "Динамо" шукає нового головного тренера: онлайн
1589
Чого досягло "Динамо" під керівництвом Хацкевича
сьогодні 16:36 Чого досягло "Динамо" під керівництвом Хацкевича
Ігор Саджениця 740
Новини
Більше новин
Залиште відгук