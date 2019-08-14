"Челсі" чудовим голом відкрив рахунок у матчі проти "Ліверпуля" за Суперкубок УЄФА: відео

У матчі між "Ліверпулем" та "Челсі" за Суперкубок УЄФА відкрито рахунок. На 36 хвилині матчу у складі "Челсі" відзначився француз Олів'є Жиру.

Ліверпуль – Челсі 0:1

Гол: Жиру, 36

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Активність "Челсі" у середині тайму принесла дивіденди. Канте підхопив м’яч у центрі поля й відразу відпасував на новачка команди Пулішича. Американець протягнув м’яч майже до володінь "Ліверпуля" й віддав чудовий розрізний пас на самотнього Жиру.

Олів’є зумів уникнути офсайду, оскільки лінію не дотримав Вірджил Ван Дайк. З гострого кута Жиру спокійно підготував удар і легко переграв Адріана – 1:0.

Відео голу Жиру

На перерву команди пішли за мінімальної переваги переможців останнього розіграшу Ліги Європи.