Ліверпуль – Челсі: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

Центральним матчем 34-го туру Англійської прем'єр-ліги стане протистояння "Ліверпуля" та "Челсі". переглянути цей матч можна буде і в Україні.

Матч "Ліверпуль" – "Челсі" в Україні покаже телеканал "Футбол 2". Початок зустрічі о 18:30, трансляція на каналі розпочнеться за п'ять хвилин до цього – о 18:25.

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Дивитися онлайн "Ліверпуль" – "Челсі" можна на українському легальному сервісі інтернет-телебачення Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Місячний абонемент коштує 89 гривень.

Наразі "Ліверпуль" бореться за чемпіонство в АПЛ. "Челсі" ж посідає третє місце.