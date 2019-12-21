"Ліверпуль" завдяки голу Фірміно здолав "Фламенго" та став клубним чемпіоном світу: відео
Англійський "Ліверпуль" став переможцем Клубного чемпіонату світу-2019, який завершився в Катарі. У фіналі команда Юргена Клоппа обіграла бразильський "Фламенго" – 1:0.
Ліверпуль – Фламенго 1:0 ДЧ
Гол: Фірміно, 99
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Вже на 1-й хвилині зустрічі Роберто Фірміно міг відкрити рахунок, проте не реалізував вихід один на один з Дієго Алвесом, пробивши вище воріт.
На старті другої половини зустрічі "Ліверпуль" міг забити двічі. Спочатку Фірміно пробив в штангу з меж штрафного, а потім Салах відправив м'яч поруч зі штангою після прострілу з правого флангу. "Фламенго" відповів двома ударами Габріела Барбоза – перший прийшовся вище воріт, а з другим впорався Алісон. У підсумку другий тайм теж завершився без забитих м'ячів.
Перемогу ж "червоні" вирвали в першому овертаймі. Садіо Мане віддав передачу на Фірміно, той прибрав Дієго Алвеса і відправив м'яч практично в порожні ворота.
Відео голу Фірміно
Зазначимо, що третє місце на турнірі посів мексиканський "Монтеррей", який в серії пенальті подужав "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії.
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