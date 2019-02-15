Ліверпуль і Баварія зіграють рок-н-рол на "Енфілді"

Одним із найбільш цікавих протистоянь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів стане протистояння "Ліверпуля" та "Баварії" у вівторок, 19 лютого. Це ключовий матч для "Баварії" у сезоні, для Ніко Ковача як тренера та всієї Німеччини. Для "Ліверпуля" цьогорічна Ліга чемпіонів – п'яте колесо. Наче й важливо здобувати позитивний результат, але внутрішній чемпіонат набагато важливіший. З цим неможливо сперечатися!

Вболівальники "Баварії" спостерігають смерть гегемона, який донедавна царював у європейському футболі. Це цілком логічний спад, який чекає будь-яку команду, яка виходить на пік. "Барселона" Гвардіоли яскраве підтвердження. Цьогорічний сезон для "Баварії" стане найгіршим за останні сім років. "ФК Голлівуд" програють "Боруссії" Д на внутрішній арені й мають примарні шанси, щоб всьоме поспіль завоювати "Срібну салатницю". І не врятує сезон навіть перемога в Кубку Німеччини, де мюнхенці, швидше за все, таки досягнуть успіху.

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Ключовий матч року

Відтак протистояння у Лізі чемпіонів мають принциповий характер для "Баварії". Востаннє Мюнхен не виходив у чвертьфінал у 2011 році, коли програв міланському "Інтеру". Італійці до цього перемогли "Баварію" ще й у фіналі Ліги чемпіонів 2010 року. Таким чином "Баварія" зробить все від себе залежне, щоб пройти якомога далі в Лізі чемпіонів та врятувати своє обличчя.

У матчах з божевільним "Ліверпулем" футбольна спільнота побачить тренерські здібності Ковача – це вирішальна мить для розвитку клубу. Найважливіше, що якість Ковача побачить керівництво мюнхенців, яке може відправити хорвата у відставку, як це свого часу було з Юргеном Клінсманом. Авантюра з останнім нічим хорошим не завершилася у сезоні 2008/09. Історія Ковача надзвичайно схожа…



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Нарешті вся Німеччина. "Баварія" – це єдиний стабільний представник Бундесліги в Лізі чемпіонів. Виліт стане ударом по німецькому футболу. Чому? Тому що англійський "Тоттенхем" на 90% вибив "Боруссію" Д після домашньої перемоги 3:0. Ні в кого нема сумнівів, що "Манчестер Сіті" каменя на камені не залишить від "Шальке". Відтак Англія може обіграти Німеччину в суху! Серйозний удар по Бундеслізі, представників якої не буде в чвертьфіналі!

"Ліверпуль" – щасливий жереб

З іншого боку, "Баварії" пощастило потрапити на "мерсисайдців". Це краще, аніж захисний "Атлетіко" та підступний "Манчестер Юнайтед". Підопічні Клоппа кинули всі сили на внутрішню арену й підтвердженням цьому груповий етап. "Ліверпуль" програв усі виїзні матчі Ліги чемпіонів, заощаджуючи сили перед матчами АПЛ. Яскравий приклад "злив" у Неаполі.

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У суботу, 23 лютого, "Ліверпуль" чекає надзвичайно принциповий двобій з "Манчестер Юнайтед". Очевидно, що Клоппу важливіший матч з МЮ, оскільки "Манчестер Сіті" програє тільки три очки в турнірній таблиці. Втрата будь-яких очок – смерті подібна, тим паче проти злісного ворога.



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Окрім того, "мерсисайдці" перед матчем з "Баварією" мали майже 2 тижні вихідних. Відсутність ігрового тонусу та дискваліфікація ключового гравця Вірджіла ван Дейка ставить під сумнів міць англійців. З втратою ван Дейка ми побачимо старий добрий "Ліверпуль" без солідного захисту.

Підопічні Клоппа "відгрузять" 2-3 голи, а "Баварія" не складе зброю

Нейтральний вболівальник точно виграє найбільше. Команди заб’ють багато голів. "Баварія" та "Ліверпуль" багато забивають на внутрішній арені. Нема сумнівів, що підопічні Клоппа "відгрузять" німцям мінімум 2-3 м’ячі. Зробить це сенегалець Садьйо Мане, який наразі у прекрасній формі.

Непереливки буде лівому оборонцю гостей Давіду Алабі. Австрієць має значні проблеми при роботі на оборону. Його протистояння з Салахом стане вирішальним у матчі. У 5 останніх зустрічах підопічні Ковача пропустили 8 голів. Захист "Баварії" просто не вміє оборонятися при контратаках. Контратакувальний "Ліверпуль" рватиме редути німців. Та в "Баварії" в атаці є своя гідна відповідь. Ні, не Роббен та Рібері!



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Навіть, програючи 3:0, "Баварія" не складатиме зброю й спробує покращити результат. Для цього в рядах гостей є талановитий Серж Гнабрі та Леон Горецка. На двох вони забили 7 голів у 2019 році й просто тягнуть п’ятиразових тріумфаторів Ліги чемпіонів. Окрім того, не варто забувати про високий клас Роберта Левандовського та Хамеса Родрігеса.

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Проти "Баварії" практично всі грають на контратаках. І "Ліверпуль" не буде винятком. Однак підопічні Клоппа точно найсильніший суперник у цьому сезоні для німців. Зрештою, "Ліверпуль" не зміг себе зарекомендувати у матчах з "Наполі" та ПСЖ. Шанси рівні й вболівальників чекає справжня драма...

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