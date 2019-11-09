Ліверпуль – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

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Ліверпуль – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч 10 листопада 2019

Топ-матч чемпіонату Англії між "Ліверпулем" та "Манчестер Сіті" у неділю, 10 листопада, можна буде переглянути і в Україні. Однак його можна переглянути лише онлайн.

Матч чемпіонату Англії в Україні транслює канал Setanta Sport. Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

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Переглянути матч "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті" можна буде і на сайті Спорт24. Онлайн-трансляція буде доступна за 15 хвилин до початку матчу.

Матч "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті" відбудеться у неділю, 10 листопада. Початок матчу о 18:30.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV

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9 листопада
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Ліверпуль Манчестер Сіті
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