Зінченко виграв перший трофей у новому сезоні з "Манчестер Сіті", обігравши "Ліверпуль": відео

В Англії стартував новий сезон. У матчі за Суперкубок зійшлися дві найкращі команди – "Манчестер Сіті" та "Ліверпуль". За "містян" зіграв українець Олександр Зінченко. Він реалізував післяматчевий пенальті та виграв трофей.

Ліверпуль – Манчестер Сіті 1:1 (4:5 по пенальті)

Голи: Матіп, 77 – Стерлінг, 12

Матч для "Манчестер Сіті" розпочався не найкраще. На початку зустрічі травмувався Сане, якого хоче придбати "Баварія". Але тоді ж "МанСіті" і вийшов вперед. Не обійшлося і без Зінченка в цьому епізоді. Він виграв боротьбу у Салаха і продовжив атаку своєї команди. Після цього Давід Сільва прокинув м’яч на Стерлінга, і той відкрив рахунок у зустрічі.

Відео голу Стерлінга

Після цього команди продовжили грати на зустрічних курсах. Варто відзначити Салаха, який створив чимало неприємностей Зінченку. Але забити єгиптянин так і не зумів.

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Натомість на початку другого тайму обидві команди перевірили рамки воріт на міцність – стерлінг влучив у стійку, а Ван Дейк – у перекладину.

Той же Стерлінг виходив сам на сам на ворота Аллісона, але змарнував нагоду, дуже довго вирішуючи, що робити з м’ячем.

Натомість "Ліверпуль" забив. Після подачі зі штрафного Ван Дейк скинув м’яч на Матіпа, і захисник відправив м’яч у ворота.

Відео голу Матіпа

"Ліверпуль" міг вирвати перемогу за хвилину до кінця основного часу. все той же Салах увірвався до штрафного майданчика, і перекидав воротаря. Та Волкер у падінні вибив м’яч майже з лінії воріт.

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Зважаючи, що матч закінчився внічию, то команди одразу перейшли до серії післяматчевих пенальті. Вирішальним став другий удар – Вейналдум не зумів переграти Браво. Четвертим за "МанСіті" пробивав Зінченко. Аллісон зумів відбити його, але удар був настільки потужний, що м’яч під його рукою таки залетів у ворота.

"Манчестер Сіті" із Зінченком стартує з перемоги у новому сезоні.