"Ліверпуль" без проблем здолав "Манчестер Сіті" та опустив "містян" на 4 місце в АПЛ: відео

У матчі між "Ліверпулем" та "Манчестер Сіті" у неділю, 10 листопада, сильнішими виявилися господарі зустрічі – 3:1.

Ліверпуль – Манчестер Сіті 3:1

Голи: Фабінью, 6, Салах, 13, Мане, 51 – Сілва, 78

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"Манчестер Сіті" активніше розпочав матч, але швидкий гол забив "Ліверпуль". Вже на шостій хвилині господарі вийшли вперед, коли "містяни" погано впоралися з простою передачею Мане. Фабінью зіграв на підбиранні та вистрелив точно під стійку.

Відео голу Фабінью

Ще через сім хвилин "Ліверпуль" подвоїв перевагу. Ендрю Робертсон виконав подачу з лівого флангу на Мохамеда Салаха, а той ударом головою вдруге засмутив гостей.

Відео голу Салаха

А вже після перерви Садіо Мане довів рахунок до розгромного, відгукнувшись на передачу Джордана Хендерсона з флангу.

Відео голу Мане

"Манчестер Сіті" вдалося скоротити відставання внаслідок активності Анхеліньо – після прострілу конкурента Зінченка Бернарду Сілва більярдно пробив у нижній кут.

Відео голу Сілви

Таким чином, "Ліверпуль" зміцнив своє лідерство в турнірній таблиці АПЛ. В активі команди вже 34 очка. "Манчестер Сіті" опустився на четверте місце, у "містян" 25 очок.