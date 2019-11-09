Ліверпуль – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на топ-матч чемпіонату Англії

У неділю, 10 листопада, відбудеться одне з найцікавіших протистоянь в чемпіонаті Англії - до лідера "Ліверпуля" завітає його головний переслідувач "Манчестер Сіті", Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: прогноз

Від цього матчу можна очікувати будь-чого – розгромної перемоги однієї з команд, шахової партії наставників з мінімальною кількістю моментів, протистояння лідерів клубів. Це – топ-матч. Це – топ-бій.

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"Ліверпуль" йде на першому місці в чемпіонаті Англії. "Манчестер Сіті" – його головний переслідувач. Саме ці команди минулого сезону і розіграли чемпіонство. Пощастило "містянам". Тож "червоні" прагнуть реваншу. І перемога у цьому матчі з можливістю відірватися від суперника – хороша нагода.

Матч "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті" відбудеться у неділю, 10 листопада. Початок матчу о 18:30. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Та це матч рівних суперників. навіть букмекери не можуть віддати перевагу одному з клубів. Ставки на них майже рівні – 2,60-2,70 на перемогу.

Прогноз Favorit Sport

У них перемога "Ліверпуля" оцінена у 2,58. На "Манчестер Сіті" приймають з коефіцієнтом 2,66. Нічия у матчі – 3,45.

Щодо кількості голів, то "тотал матчу більше 3,0" складає 1,99, натомість "тотал матчу менше 3,0" – лише 1,83. На те, що обидві команди заб'ють, приймають з коефіцієнтом 1,49. Що цього не буде – 2,50.

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При цьому щодо автора голу, та найбільший шанс відзначитися має нападник "МанСіті" Серхіо Агуеро (2,10). Після цього йде Габріель Жезус (2,35), і лише після цього Мохаммед Салах з "Ліверпуля" (2,45). Такий же коефіцієнт у Рахіма Стерлінга.

Прогноз PariMatch

У них однакові коефіцієнти на перемогу – по 2,65 на "Ліверпуль" чи "Манчестер Сіті". На те, що матч закінчиться внічию – 3,60.

Також тут є ставка на те, що у матчі буде забито 2-3 – 2,10. На те, що більше 4 – 2,48. На те, що глядачі на "Енфілд Роуд" побачать лише один гол (або взагалі матч закінчиться без забитих голів) – 5,00.

Прогноз 1xbet

Тут коефіцієнт на перемогу "Ліверпуля" – 2,66. Перемога "Манчестер Сіті" – 2,7. Нічия – 3,64.

на те, що обидві команди заб'ють – 1,53. Що цього не буде – 2,648.