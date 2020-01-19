Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч АПЛ
"Ліверпуль" зіграє з "Манчестер Юнайтед" у рамках 23 туру чемпіонату Англії. Переглянути матч в Україні можна онлайн та по телебаченню.
Матчі чемпіонату Англії в Україні транслює канал Setanta Sport. Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.
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Поєдинок "Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у неділю, 19 січня. Початок гри о 19:30.
Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.
Наразі "Манчестер Юнайтед" єдиний клуб, який відібрав очки в "Ліверпуля" в рамках АПЛ сезону 2019/2020. Поєдинок на "Олд Траффорд" завершився нічиєю 1:1.
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До матчу в рамках 23 туру АПЛ "Ліверпуль" підходить абсолютним лідером чемпіонату. Натомість "червоні дияволи" перебувають у середині турнірної таблиці.
Огляд матчу "Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед" читайте на сайті Спорт24.