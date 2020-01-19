"Ліверпуль" у напруженому матчі переміг "Манчестер Юнайтед" та наблизився до чемпіонства – відео

Центральним матчем 23-го туру АПЛ стало дербі між "Ліверпулем" та "Манчестер Юнайтед" в неділю, 19 січня. Однак "червоні дияволи" не зуміли нічого протиставити господарям поля. "Ліверпуль" ж продовжив свою серію без поразок в чемпіонаті.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед 2:0

Голи: ван Дейк, 14, Салах, 90+3

"Манчестер Юнайтед" був єдиною командою, яка в цьому сезоні АПЛ зуміла не програти "Ліверпулю". При цьому "мерсисайдці" тоді врятувалися вже наприкінці матчу завдяки голу Лаллани. Та до цього матчу "Ліверпуль" підійшов у статусі беззаперечного лідера чемпіонату. Натомість МЮ зіштовхнувся з рядом проблем. Особливо дошкульним стали травми гравців.

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Тож саме "Ліверпуль" захопив ініціативу з початку матчу. Хоча до ударів справа не доходила. А гол було забито зі стандарту. Александер-Арнольд подав з кутового, а ван Дейк виграв боротьбу у повітрі у суперників та влучно пробив головою. Де Хеа лише провів поглядом м'яч, який залітав у його ворота.

Відео голу ван Дейка

Гол дещо спантеличив гостей, а "Ліверпуль" після цього двічі відправив м'яч у їх ворота. Та двічі голи не було зараховані. Перший раз – через фол проти воротаря, а другий – офсайд у Вейналдума. Згодом супершанс втратив Мане, коли де Хеа ногою відбив його удар по воротах.



Мане так і не зумів забити у ворота МЮ (фото: twitter.com/LFC)

Натомість все, на що спромігся "Манчестер Юнайтед" – перший удар в площину воріт на 40-й хвилині. Хоча Перейра мав можливість зрівняти рахунок, якби замкнув дальній кут воріт.

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У другому таймі "Ліверпуль" продовжив насідати на ворота суперників. Але до гола справа так і не доходила – м'яч котився повз рамку воріт після ударів господарів. А один раз вже голкіпер врятував, після удару Хендерсона перевівши м'яч у штангу.

Наприкінці гри МЮ вирівняв ситуацію. Однак на нічию так і не награв. Зате пропустив другий гол. Після подачі з кутового м'яч впіймав Аллісон. Голкіпер потужно вибив його вперед на самотнього Салаха. Єгиптянин хоч і дозволив супернику догнати себе, але свій момент таки реалізував.

Відео голу Салаха

У підсумку перемога 2:0, і "Ліверпуль" набрав 64 очки. Команда йде без поразок в чемпіонаті (єдина нічия – вже згаданий матч з МЮ) та набрала 64 очки. "Мерсисайдці" випереджають другий "МанСіті" на 16 очок, маючи матч в запасі. До закінчення чемпіонату залишилося 15 матчів.

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