Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на топ-матч АПЛ

У неділю, 19 січня, "Ліверпуль" прийматиме "Манчестер Юнайтед" в рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз букмекерів

"Ліверпуль" впевнено очолює турнірну таблицю англійської Прем'єр-ліги маючи на своєму рахунку 61 очко. У 21 зіграному матчі "червоні" здобули 20 перемог і один раз зіграли внічию – якраз з "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" (1:1) 20 жовтня минулого року.

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"Манчестер Юнайтед" займає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії з 34 набраними очками. На рахунку "червоних дияволів" дев'ять перемог, сім нічиїх і шість поразок в 22 зіграних турах. У дебютному матчі нового року команда Уле Гуннара Сульшера зазнала поразки від "Арсеналу" (0:2), після чого розгромила "Норвіч Сіті" (4:0).

У майбутньому матчі букмекери віддають перевагу господарям: перемога "Ліверпуля" – 1,42, перемога "Манчестер Юнайтед" – 8,2, нічия – 5.

Прогноз Pari Match

Коефіцієнт на те, що "Ліверпуль" переможе і ТБ 2.5 – 2,06. Перемога "Манчестер Юнайтед" і ТБ 2.5 – коефіцієнт 13. На те, що підсумковий рахунок матчу буде парний – 1,92.

Прогноз Marathon bet

Найкращим бомбардиром "Ліверпуля" у цьому сезоні є Садійо Мане, який встиг забити 11 голів. Його звитяга оцінена коефіцієнтом 2,1. Гол Мохаммеда Салаха у цьому матчі – 2,08

У "Манчестер Юнайтед" найбільше шансів забити у поєдинку має француз Антоні Марсьяль – 3,75.

Матч "Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у неділю, 19 січня. Початок зустрічі – о 18:30.