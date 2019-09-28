"Ліверпуль" можуть виключити з Кубка англійської ліги

Англійський "Ліверпуль" може втрати можливість поборотися за ще один трофей у цьому сезоні. Команді загрожує виключення з Кубка англійської ліги.

Причиною стало те, що за "Ліверпуль" у матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги проти "Мілтон Кінс Донс" зіграв гравець, який не мав права брати участь у турнірі. Про це повідомляє видання The Athletic. Сам матч закінчився перемогою червоних 2:0. Забили Мілнер та Хувер. А загалом у цій грі за "Ліверпуль" зіграло чимало гравців резерву та дубля команди.

При цьому ім'я цього гравця, який не мав право брати участь у матчі, не називається.

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"Клуб знає про можливу проблему, пов'язаної з одним з наших гравців. Ми працюємо з відповідними органами влади, щоб встановити факти з цього питання, і не будемо робити подальших коментарів, поки цей процес не буде завершений", – прокоментували цю ситуацію в "Ліверпулі"

Якщо порушення зі сторони "Ліверпуля" доведуть, їх дискваліфікують з турніру. Нагадаємо, що в 1/8 фіналу вони мали зіграти проти лондонського "Арсеналу".