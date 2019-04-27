"Ліверпуль" наколотив п'ять голів "Хаддерсфілду" й знову повернув собі перше місце в АПЛ: відео

"Ліверпуль" як мінімум до неділі повернув собі перше місце у чемпіонаті Англії. Підопічні Юргена Клоппа на власному стадіоні розгромили "Хаддерсфілд", який бореться за виживання.

Ліверпуль – Хаддерсфілд 5:0

Голи: Кейта, 1, Мане, 23, 66, Салах, 45+1, 83

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Уже на першій хвилині господарям поля вдалося відкрити рахунок. Футболісти "Хаддерсфілда" помилилися через агресивний пресинг "Ліверпуля". Наслідком цього стала швидка атака "мерсисайдців", яку точним ударом у кут завершив Кейта. До середини тайму "Ліверпуль" подвоїв перевагу. Робертсон виконав розкішний навіс на Мане і сенегалець точним ударом головою зробив рахунок 2:0.

У компенсований до першого тайму час розгромним рахунок зробив Салах. Нападник скористався відмінною передачею Арнольда й легко перекинув голкіпера "Хаддерсфілда".

У другому таймі "Ліверпуль" провів ще два голи. Спершу Хендерсон навісом знайшов Мане, який вдруге у матчі відзначився ударом головою. А наприкінці матчу черговий результативний пас на свій рахунок записав Робертсон. Оборонець знайшов у штрафному гостей Салаха, який встановив підсумковий рахунок 5:0.

Ліверпуль – Хаддерсфілд – відеоогляд матчу

Що цікаво, у цій грі відзначилися усі представники африканського континенту. Після цього поєдинку "Ліверпуль" набрав 91 очко, що є клубним рекордом в історії АПЛ. На 2 бали підопічні Клоппа випереджають "Манчестер Сіті", який свій матч зіграє у неділю, 28-го квітня, проти "Бернлі". У свою чергу "Хаддерсфілд" втратив шанси залишитися в АПЛ.

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