Ліверпуль – Наполі: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Ліверпуль – Наполі: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів / facebook.com/LiverpoolFC

27 листопада "Ліверпуль" прийме "Наполі" в рамках 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Переглянути поєдинок в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Матчі Ліги чемпіонів в Україні транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". На каналі "Футбол 2" о 21:50 розпочнеться "Ліга чемпіонів ONLINE", в рамках якої будуть показані найкращі моменти всіх матчів 5 туру.

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Дивитися онлайн матч "Ліверпуль" – "Наполі" можна на сайті Oll.tv. Та нагадаємо, що доступ до трансляції вимагає реєстрації та платний.

Доступ до каналів "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) становить 109 гривень на місяць. За 139 гривень на місяць можна оформити підписку "Суперспорт", куди входять обидва канали "Футбол" та Setanta.

Дивитися матч "Ліверпуль" – "Наполі" можна і в розділі "Кінотеатр" (пакет "Футбол+") мобільного додатку TV+ від оператора lifecell. При цьому трафік при перегляді відео безкоштовний. Під'єднати пакет "Football 7" можна за 18 гривень на 7 днів.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Наполі" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга чемпіонів Наполі ФК Ліверпуль
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