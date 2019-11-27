"Ліверпуль" врятував нічию в матчі з "Наполі" й відклав питання виходу в плей-офф: відео

27 листопада "Ліверпуль" та "Наполі" зустрілися у рамках 5 туру Ліги чемпіонів. Команди не змогли виявити сильнішого, зігравши в результативну нічию.

Ліверпуль – Наполі 1:1

Голи: Ловрен, 65 – Мертенс, 21

Дивіться також: Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 27 листопада

Непереконлива гра "мерсисайдців"

На кону поєдинку "Ліверпуль" – "Наполі" була пряма путівка в плей-офф Ліги чемпіонів. Її за тур до завершення міг отримати переможець протистояння.

Команди досить довго придивлялися одна до одної. Від цього постраждали вболівальники, які за 20 хвилин не побачили жодного гострого моменту.

На 21 хвилині наче грім серед ясного Дріс Мертенс приголомшив глядачів на "Енфілді". Дріс, уникнувши офсайду, класно відкрився під передачу Ді Лоренцо та вибіг віч-на-віч з Аліссоном. Далі бельгієць пробив повз голкіпера, відкривши рахунок у грі.



Мертенс святкує гол / фото: twitter.com/sscnapoli

"Ліверпуль", який і до того більше володів м'ячем, трішки збільшив темп. Однак це не дало ніяких дивідендів у боротьбі з оборонними побудовами Карло Анчелотті.

Перший удар у ствір воріт Мерета команда Юргена Клоппа завдала аж на 36 хвилині. Ван Дайк приєднався до стандартного положення та пробив головою. Втім, постріл центрбека не став проблемою для Мерета, який легко зафіксував м'яч у своїх руках.

В останні хвилини першого тайму "Ліверпуль" мав ще два моменти. Спершу Мане чудово обігрався з Фірміно. Боббі віддав пас п'ятою на сенегальця і той увірвався у штрафний. Простріл Мане перервали оборонці. А в компенсований час Мілнер здійснив рейд у штрафний та пробив. Мерет здійснив чудовий сейв.

Це цікаво: Юний болбой взяв участь у гольовій комбінації "Тоттенхема" в Лізі чемпіонів – відео

Скромний камбек

На другий тайм "Ліверпуль" вийшов зовсім іншим – більш заведеним. Це дозволило "червоним" затиснути "Наполі" на своїй половині поля.

На 55 хвилині Мерет не зумів зафіксувати м'яч у своїх руках після навісу Хендерсона. Фірміно відразу цим скористався та пробив у кут. На щастя для неаполітанців, там був Кулібалі, який врятував партнерів.



"Ліверпуль" – "Наполі" / фото: twitter.com/lfc

На 61 хвилині "мерсисайдці" провели непогану контратаку: Робертсон прострілом у штрафний знайшов Салаха, який пробив у дотик. Однак постріл Салаха легко парирував Мерет.

На 65 хвилині "Ліверпуль" зумів дотиснути неаполітанців. Оборонці "Наполі" у власному штрафному загубили Ловрена, який ударом головою переграв Мерета.

Здавалося, що забитий "Ліверпулем" ще більше розкриє гру. Та футболісти з Неаполя вирішили не відступати від свого плану на гру та продовжили грати з позиції оборони. Зменшив оберти й "Ліверпуль", який наче змирився з нічиєю.

До завершення гри команди не спромоглися бодай на ще один гол – нічия 1:1. "Ліверпуль" зберіг лідерство в групі E з 10 очками в активі. "Наполі" на другому місці й відстає на один бал. Третім йде "Зальцбург" (7 очок), з яким "Ліверпуль" в останньому турі побореться за путівку в плей-офф.

Ліверпуль – Наполі відеоогляд першого тайму