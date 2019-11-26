Ліверпуль – Наполі: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 27 листопада, відбудеться ще один центральний матч 5 туру Ліги чемпіонів. Англійський "Ліверпуль" на "Енфілді" прийте італійський "Наполі". У першому турі неаполітанці перемогли "мерсисайдців", відтак "червоні" спробують взяти реванш.

Ліверпуль – Наполі: прогноз

Наразі у групі E лідирує саме "Ліверпуль", який набрав 9 очок. "Наполі" програє "мерсисайдцям" всього один бал. В очному протистоянні команди можуть визначити, хто виграє групу та вийде до плей-офф.

У Неаполі італійський клуб зумів здобути переконливу перемогу з рахунком 2:0. Очевидно, що хлопці Юргена Клоппа спробують взяти реванш та потішити власних вболівальників.

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Прогноз Фаворит Спорт

На папері чинний переможець Ліги чемпіонів є фаворитом двобою. Перемогу "Ліверпуля" фахівці оцінили коефіцієнтом 1,40. Коефіцієнт на те, що "червоні" переможуть з різницею у 2 голи – 4,10.

Звитягу підопічних Карло Анчелотті експерти "Фаворит Спорт" оцінили коефіцієнтом 7,50. Якщо поєдинок завершиться нічиєю – 4,90. Перемогу італійців з різницею в 1 м'яч букмекери оцінили коефіцієнтом 8,10.

Прогноз Pari Match

"Ліверпуль" та "Наполі" зустрічаються на груповому етапі Ліги чемпіонів вже другий сезон поспіль. У минулому розіграші команди обмінялися перемогами з однаковим рахунком 1:0.

Перемогу команди Юргена Клоппа з рахунком 1:0 експерти Pari Match оцінили коефіцієнтом 8,90. Якщо ж "мерсисайдці" виграють з різницею в один м'яч – 3,80.

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Якщо ж "Наполі" зуміє переграти "Ліверпуль" з рахунком 0:1 – коефіцієнт 21. Перемога неаполітанців з різницею в один м'яч – 8,10.

Прогноз 1xbet

Найкращими бомбардирами "Ліверпуля" та "Наполі" у Лізі чемпіонів є Мохаммед Салах та Дріс Мертенс відповідно. Обидва забили по три голи, а Мертенс відзначився у першій зустрічі клубів.

Гол єгиптянина у ворота "Наполі" оцінений фахівцями 1xbet коефіцієнтом 1,95. Якщо ж Мертенс знову відзначиться у воротах "Ліверпуля" – коефіцієнт 3,8.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Наполі" читайте на сайті Спорт24.