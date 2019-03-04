"Ліверпуль" не зумів перемогти у принциповому дербі та втратив лідерство в АПЛ: відео

Англійський "Ліверпуль" у мерсисайдському дербі проти "Евертона" не зумів переграти суперника. Відтак команда втратила лідерство в АПЛ, пропустивши на першу місце команду українця Олександра Зінченка.

Евертон – Ліверпуль 0:0

Напередодні "Манчестер Сіті" мінімально переміг "Борнмут" 1:0. Українець Олександр Зінченко відіграв увесь матч. Та навіть став гравцем зустрічі.

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Тож "Ліверпулю" требу було обов'язково перемагати, щоб повернути собі перше місце в чемпіонаті. Робити це довелося у дербі на полі "Евертона". І на 28-ій хвилині "червоні" були близькі до цього. Однак Салах не реалізував момент, програвши свою дуель Пікфорду. У другому таймі єгиптянин знову змарнує чудову нагоду, у штрафному майданчику відпустивши задалеко від себе м'яч.

"Евертон", який у першому таймі не був надто показний, вже у другій 45-хвилині змарнував декілька нагод. Найбільш небезпечна була у виконанні екс-гравця донецького "Шахтаря" Бернарда. Та бразилець не дотягнувся до м'яча після потужного прострілу Рішарлісона.

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У підсумку команди зіграли у нульову нічию. "Ліверпуль" набрав 70 очок і тепер на один бал відстає від "МанСіті". "Евертон" на 10-ій позиції з 37 балами в активі.

Відеоогляд матчу Евертон – Ліверпуль