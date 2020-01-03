"Ліверпуль" обіграв "Шеффілд": клуб рік не програє в АПЛ та наблизився до унікального рекорду

"Ліверпуль" переміг "Шеффілд Юнайтед" 2:0 в домашньому матчі 21-го туру чемпіонату Англії. Команда рік не програє в чемпіонаті та має унікальну серію.

Перемогу "Ліверпулю" принесли удари Салаха на 4-й хвилині та Мане на 64-й хвилині.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Шеффілд

"У "Ліверпуля" рік без поразок – останній раз клуб програвав 3 січня 2019 року в виїзному матчі проти "Манчестер Сіті" 1:2.

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"Ліверпуль" не програє 37 матчів в чемпіонаті Англїі: 32 перемоги, 5 нічиїх. Відібрати очки змогли тільки "Манчестер Юнайтед" (двічі), "Лестер", "Вест Хем" і "Евертон".

Тільки у трьох англійських команд безпрограшна серія була довшою: "Челсі" 2004-05 (40 ігор), "Ноттінгем Форрест" 1977-78 (42) та "Арсенал" 2003-04 (49). Тож до рекорду "мерсисайдцям" залишилося 12 матчів.

"Ліверпуль" не програє на домашньому стадіоні "Енфілд" в чемпіонаті 51 матч поспіль – з квітня 2017 року. Тоді "Кристал Пелас" був сильнішим 1:2. У "Ювентуса" 29 домашніх матчів без поразок, у "Барселони" – 21, у "Лілля" – 14. Серед топ-5 ліг найдовше не програвав "Мілан": 58 ігор з 1991 по 1993 рік.