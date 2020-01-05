"Ліверпуль" переміг "Евертон" завдяки неймовірному голу 18-літнього футболіста – відео

"Ліверпуль" пройшов у наступний раунд Кубка Англії, перемігши в дербі "Евертон". Все у матчі вирішив єдиний гол Кертіса Джонса.

Через насичений графік, "Ліверпуль" на цей матч випустив не основу, а найближчий резерв. Все задля того, щоб вберегти гравців від ймовірних травм. Тож за "червоних" дебютував новачок клубу Такумі Мінаміно, який лише взимку перейшов до них.

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Натомість "Евертон" вийшов на цю гру в цілком бойовому складі. Однак забити не вдалося.

Єдиний гол у матчі був забитий на 71-й хвилині, і став справжньою окрасою гри. Відзначитися вдалося 18-літньому Кертісу Джонсу. Отримавши пас від Дівока Орігі, гравець завдав удар у дальній кут воріт. Траєкторія польоту м'яча була недосяжною для Джордана Пікфорда. Як воротар не намагався дотягнутися до м'яча у стрибку, зробити він цього не зумів.

Відео голу Джонса за "Ліверпуль" у ворота "Евертона"

"Ліверпуль" перемагає та виходить в 1/16 фіналу кубка Англії.

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