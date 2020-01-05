24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

"Ліверпуль" переміг "Евертон" завдяки неймовірному голу 18-літнього футболіста – відео

1286 Читать новость на русском
Джонс забив за "Ліверпуль" у ворота "Евертона" / twitter.com/LFC

"Ліверпуль" пройшов у наступний раунд Кубка Англії, перемігши в дербі "Евертон". Все у матчі вирішив єдиний гол Кертіса Джонса.

Через насичений графік, "Ліверпуль" на цей матч випустив не основу, а найближчий резерв. Все задля того, щоб вберегти гравців від ймовірних травм. Тож за "червоних" дебютував новачок клубу Такумі Мінаміно, який лише взимку перейшов до них.

Більше про це: Матчі чемпіонату Англії взимку закінчилися шаленою кількістю травм у футболістів

Натомість "Евертон" вийшов на цю гру в цілком бойовому складі. Однак забити не вдалося.

Єдиний гол у матчі був забитий на 71-й хвилині, і став справжньою окрасою гри. Відзначитися вдалося 18-літньому Кертісу Джонсу. Отримавши пас від Дівока Орігі, гравець завдав удар у дальній кут воріт. Траєкторія польоту м'яча була недосяжною для Джордана Пікфорда. Як воротар не намагався дотягнутися до м'яча у стрибку, зробити він цього не зумів.

Відео голу Джонса за "Ліверпуль" у ворота "Евертона"

"Ліверпуль" перемагає та виходить в 1/16 фіналу кубка Англії.

До слова: Гол Зінченка допоміг "Манчестер Сіті" пройти у наступний раунд Кубка Англії – відео

Dr. Alban, який співав у Криму, пустили до України за сприяння Зеленського: нові деталі
сьогодні
8944
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Ліверпуль
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:07 "Барселона" хоче купити півзахисника "Динамо", який забивав "Шахтарю" в Лізі чемпіонів
Юрій Семенюк 1163
4 січня 12:38 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 2245
сьогодні 16:15 Топ-10 найочікуваніших боксерських поєдинків 2020 року
Андрій Тудовші 2382
2 січня 17:40 Календар головних футбольних подій в Україні у 2020 році
Ігор Саджениця 2212
сьогодні 14:35 Українська чемпіонка WBC Овчинникова займалася підпільними боями
Юрій Семенюк 970
Новини
Більше новин
Залиште відгук