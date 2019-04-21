"Ліверпуль" переміг "Кардіфф" та знову очолив турніру таблицю чемпіонату Англії: відео

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"Ліверпуль" переміг "Кардіфф"
"Ліверпуль" переміг "Кардіфф" / twitter Liverpool FC

"Ліверпуль" на виїзді обіграв "Кардіфф". Завдяки цьому "мерсисайдці" знову піднялися на перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Кардіфф – Ліверпуль 0:2
Голи: Вейналдум, 57, Мілнер,  81 (пен)

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Обидва голи у матчі було забито вже у другому таймі. У першому випадку Вейналдум головою замкнув навіс від Александер-Арнольда.

А за 10 хвилин до кінця матчу Салаха збили у штрафному майданчику. Пенальті пішов виконувати Мілнер. І подвоїв перевагу своєї команди.

"Ліверпуль" набирає 88 очок. Команда на два бали випереджає "Манчестер Сіті". Однак в останніх ще матч у запасі.

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Теги: Спорт Футбол ФК Ліверпуль
Джерело: 24 Канал
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