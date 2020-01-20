"Ліверпуль" переміг "Манчестер Юнайтед": нові рекорди клубу

Англійський "Ліверпуль" набрав переможну ходу в чемпіонаті. Команда обіграла в неділю, 19 січня, "Манчестер Юнайтед", і стала ще на крок ближчою до чемпіонства.

Як це було: "Ліверпуль" у напруженому матчі переміг "Манчестер Юнайтед" та наблизився до чемпіонства – відео

"Манчестер Юнайтед" був єдиною командою, яка в цьому сезоні АПЛ не програла "Ліверпулю". У першому колі на "Олд Траффорд" команди зіграли внічию 1:1. Тож перемігши МЮ вдома, "Ліверпуль" оформив перемоги над всіма команди в цьому сезоні АПЛ.

Завдяки цій перемозі "Ліверпуль" продовжив свою серію без поразок на "Енфілд Роуд" – 52 матчі, або ж 1001 день. За цей час команда виграла 42 ігри, ще десять разів зігравши внічию.

Загалом же команда виграє 19 домашніх матчів поспіль. І наблизилась до власного рекорду, коли в 1972 році "Ліверпуль" виграв 21 домашній матч поспіль.



"Ліверпуль" виграє 19 матчів поспіль на "Енфілд Роуд" (фото: twitter.com/LFC)

Набрані очки в домашніх матчах – 36 балів – дозволили б їм посідати п'яте місце в АПЛ. Це більше, аніж "Манчестер Юнайтед" набрав за 22 тури – 34 очки.

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Команда більше, аніж рік, без поразок в чемпіонаті. Востаннє "Ліверпуль" програвав в АПЛ 3 січня 2019 року на виїзді "Манчестер Сіті".

"Ліверпуль" забив у всіх 22-х матчах цього сезону в АПЛ. Рекорд належить лондонському "Арсеналу", який забивав у кожному матчі протягом сезону.

"Ліверпуль" встановив новий рекорд топ-5 ліг Європи, набравши за перші 22 тури 64 очки. До цього рекорди належали "Баварії" (сезон 2013/14) та "Манчестер Сіті" (сезон 2017/18), які набирали 62 очки. Обидва клуби тренував Пеп Гвардіола.

Салах нарешті забив у ворота "Манчестер Юнайтед". Він забивав 23-м з 25-и клубам АПЛ, проти яких грав. Голи від нього поки не пропускала "Астон Вілла", а також "Суонсі", який виступає в Чемпіоншипі.



Салах забивав 23-м командам АПЛ (фото: twitter.com/LFC)

"Ліверпуль" відірвався на 16 очок від другого місця, маючи матч в запасі. Якщо такий відрив збережеться, команда вже за десять турів може оформити чемпіонство. Це може статися у матчі проти "Манчестер Сіті" на виїзді 4 квітня.