"Ліверпуль" підпише наймолодшого футболіста в історії АПЛ

Форвард лондонського "Фулхема" Харві Елліотт незабаром перейде в "Ліверпуль".

Перспективний 16-річний футболіст підпише контракт з переможцями Ліги чемпіонів після узгодження з лондонцями суми компенсації за підготовку, повідомляє The Telegraph.

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Конкурентами "червоних" в боротьбі за 16-річного футболіста були "Реал", ПСЖ, "РБ Лейпциг", а також ще кілька клубів АПЛ.

Еліотт дебютував у Прем'єр-лізі 4 травня в матчі проти "Вулверхемптона" у віці 16 років і 30 днів. А у вересні минулого року юний півзахисник зіграв за "Фулхем" в Кубку Ліги, коли йому було всього 15 років і 174 дні.

"Фулхем" за підсумками минулого сезону посів 19 місце в АПЛ і вилетів в Чемпіоншип. "Ліверпуль" в чемпіонаті фінішував на 2 місці, відставши від чемпіона "Манчестер Сіті" всього на 1 очко.