"Ліверпуль" після скандалу в Кубку грає матч АПЛ проти "Шеффілда": онлайн-трансляція

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"Ліверпуль" після скандалу в Кубку грає матч АПЛ проти "Шеффілда": онлайн-трансляція

Англійський "Ліверпуль" у цьому сезоні ще не програвав у чемпіонаті. Продовжити свою серію команда Юргена Клоппа намагатиметься і у матчі проти "Шеффілд Юнайтед".

Однак на цей матч "Ліверпуль" вийде не у найкращому настрої. Серед тижня команда виграла матч 1/18 Кубка англійської ліги. Однак їх можуть дискваліфікувати. В 1/8 фіналу команда мала б зіграти проти лондонського "Арсеналу".

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Матч "Шеффілд Юнайтед" – "Ліверпуль" відбудеться у суботу, 28 вересня. Початок зустрічі о 14:30.

Трансляція матчу "Шеффілд Юнайтед" – "Ліверпуль" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Онлайн-трансляція матчу "Шеффілд Юнайтед" – "Ліверпуль"

 

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Теги: Спорт Футбол ФК Ліверпуль
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