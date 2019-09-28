"Ліверпуль" після скандалу в Кубку грає матч АПЛ проти "Шеффілда": онлайн-трансляція

Англійський "Ліверпуль" у цьому сезоні ще не програвав у чемпіонаті. Продовжити свою серію команда Юргена Клоппа намагатиметься і у матчі проти "Шеффілд Юнайтед".

Однак на цей матч "Ліверпуль" вийде не у найкращому настрої. Серед тижня команда виграла матч 1/18 Кубка англійської ліги. Однак їх можуть дискваліфікувати. В 1/8 фіналу команда мала б зіграти проти лондонського "Арсеналу".

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Матч "Шеффілд Юнайтед" – "Ліверпуль" відбудеться у суботу, 28 вересня. Початок зустрічі о 14:30.

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Онлайн-трансляція матчу "Шеффілд Юнайтед" – "Ліверпуль"