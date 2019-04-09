Ліверпуль – Порту: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

39 Читать новость на русском
Ліверпуль - Порту: де дивитися онлайн матч Ліга чемпіонів 2018/2019
Ліверпуль – Порту: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів / twitter.com/lfc

"Ліверпуль" та "Порту" другий рік поспіль зіграють одне проти одного в рамках плей-офф Ліги чемпіонів. Цього разу команди зустрінуться на стадії 1/4 фіналу. Поєдинок можна буде переглянути в Україні онлайн та по телебаченню.

Матч "Ліверпуль" – "Порту" українським телеглядачам покаже канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

Читайте також: Ліверпуль – Порту: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Зазначимо, що матчу передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", яка розпочнеться на каналі "Футбол 1", – о 21:15. У ній запрошені гості оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн матч "Ліверпуль" – "Порту" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 69 гривень за місячний абонемент.

Матч "Ліверпуль" – "Порту" відбудеться у середу, 13 березня. Початок о 22:00. Відео голів та огляд матчу "Ліверпуль" – "Порту" – на сайті Спорт24 по закінченні гри.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
У Раді Європи дали оцінку судовій реформі в Україні
сьогодні
2382
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту ФК Ліверпуль Ліга чемпіонів
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Український гросмейстер став віце-чемпіоном світу з шахової кулі
сьогодні 09:01 Український гросмейстер став віце-чемпіоном світу з шахової кулі
24
Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
8 квітня 17:28 Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
Станіслав Безушко 340
Український воротар отримав жахливу травму під час матчу: відео
8 квітня 18:54 Український воротар отримав жахливу травму під час матчу: відео
2974
Промах століття – нападник ПСЖ осоромився у чемпіонаті Франції: відео
8 квітня 17:00 Промах століття – нападник ПСЖ осоромився у чемпіонаті Франції: відео
1843
Ефектний гол українця Шахова допоміг ПАОКу наблизитися до чемпіонства у Греції: відео
8 квітня 13:37 Ефектний гол українця Шахова допоміг ПАОКу наблизитися до чемпіонства у Греції: відео
784
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук