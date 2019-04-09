Ліверпуль – Порту: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

"Ліверпуль" та "Порту" другий рік поспіль зіграють одне проти одного в рамках плей-офф Ліги чемпіонів. Цього разу команди зустрінуться на стадії 1/4 фіналу. Поєдинок можна буде переглянути в Україні онлайн та по телебаченню.

Матч "Ліверпуль" – "Порту" українським телеглядачам покаже канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Зазначимо, що матчу передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", яка розпочнеться на каналі "Футбол 1", – о 21:15. У ній запрошені гості оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн матч "Ліверпуль" – "Порту" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 69 гривень за місячний абонемент.

Матч "Ліверпуль" – "Порту" відбудеться у середу, 13 березня. Початок о 22:00. Відео голів та огляд матчу "Ліверпуль" – "Порту" – на сайті Спорт24 по закінченні гри.

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