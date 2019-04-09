"Ліверпуль" комфортно здолав "Порту": відео

Англійський "Ліверпуль" зробив перший крок до півфіналу Ліги чемпіонів. "Червоні" на власному полі перемогли "Порту" в рамках чвертьфіналу.

Ліверпуль – Порту 2:0

Голи: Кейта, 5, Фірміно, 26

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У попередньому раунді "Ліверпуль" пройшов "Баварію" , здолавши німецького гранда на його ж стадіоні. "Мерсисайдці" перемогли у п'яти матчах поспіль і підійшли до гри в хорошому настрої. "Порту", який у додатковий час вибив італійську "Рому", не програє шість матчів і теж перебуває у хорошому тонусі.

Головною проблемою для Юргена Клоппа була відсутність Робертсона, який через перебір жовтих карток пропускав матч. Його місце зайняв Мілнер. Щодо інших позицій, то в "Ліверпуля" грали всі оновні гравці. У свою чергу "дракони" залишилися без лідера захисту Пепе й Ектора Еррери – обидва перебрали жовті картки.

Уже на 5 хвилині португальці зрозуміли, що їм буде нелегко, оскільки ледь не перша акцентована атака господарів завершилася голом. Мане знайшов чудовим пасом у штрафному "Порту" Фірміно, який віддав на Кейта. Той, не довго думаючи, пробив і завдяки рикошету відкрив рахунок у грі.

"Порту" намагався відповісти своїми атаками, але оборонці "Ліверпуля" грали надійно. А на 21 хвилині рахунок міг стати 2:0. Жахлива обрізка португальців дозволила Салаху вийти віч-на-віч з Касільясом. Єгиптянин переграв іспанця, але у ворота не поцілив. Та через 5 хвилин "мерсисайдці" досягли свого. Хендерсон прекрасним пасом знайшов Арнольда, який прострілив на Фірміно і той без проблем переправив м'яч у порожні ворота – 2:0.

Тільки після другого голу в "Порту" почали з'являтися моменти. На 29 хвилині Марега вискочив на побачення з Алісоном, але бразилець врятував партнерів. Уже за дві хвилини Марега, перебуваючи у штрафному, пробив з розвороту. Однак м'яч полетів прямо до рук голкіпера. До завершення тайму ще один момент мав Фірміно. Бразилець після прострілу з флангу не зміг поцілити у ворота з близької відстані. Таким чином, команди пішли відпочивати за рахунку 2:0.

Ліверпуль – Порту – відео кращих моментів першого тайму

По перерві "Порту" кинув усі сили, щоб відігратися. Гол на виїзді суттєво би покращив справи "драконів" перед повторною грою. Португальці цікаво атакували, однак практично жодного разу серйозно не потурбували Алісона. Більшість атак "Порту" завершувалися на стадії останньої передачі, або ж легкими ударами, які не створювали проблем для Алісона.

У свою чергу "Ліверпуль" отримав змогу грати на контратаках. Господарі дозволяли "Порту" наближалися до своїх володінь, однак там же перехоплювали м'яч та розганяли стрімкі контратаки. Та в другому таймі командам так і не вдалося порадувати глядачів голами. "Ліверпуль" здобув комфортну перемогу 2:0 і вже 17 квітня зіграє проти "Порту" в Португалії.

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