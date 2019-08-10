"Ліверпуль" розгромив "Норвіч" на старті нового сезону АПЛ: відео

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Ліверпуль – Норвіч результат
Ліверпуль – Норвіч результат

"Ліверпуль" розгромив "Норвіч" з рахунком 4:1 у стартовому матчі першого туру англійської Прем'єр-ліги.

Ліверпуль – Норвіч 4:1
Голи: Хенлі, 7 (авт.), Салах, 19, ван Дейк, 28, Орігі, 42 – Пуккі, 64

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Рахунок відкрив голом у власні ворота Хенлі вже на 7-ій хвилині матчу. Салах подвоїв перевагу мерсисайдців після передачі Фірміно, а трохи згодом асистував ван Дейку з кутового.

Оріджі до перерви зробив рахунок 4:0, а в другій половині голом престижу відзначився Пуккі, забивши Адріану, який змінив Аліссона у воротах через травму бразильця.

"Ліверпуль" успішно розпочинає новий сезон в Прем'єр-лізі, а вже в середу, 14 серпня, команда Юргена Клоппа зустрінеться з "Челсі" в матчі за Суперкубок УЄФА.

У другому турі чемпіонату Англії "Ліверпуль" зіграє на виїзді проти "Саутгемптона". "Норвіч" на своєму полі прийме "Ньюкасл".

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Норвіч

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Ліверпуль
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