"Ліверпуль" розгромно програв "Вотфорду" і не зміг повторити рекорд "Арсеналу" в АПЛ: відео

29 лютого "Ліверпуль" зазнав першої поразки в рамках чемпіонату Англії (АПЛ) сезону 2019/2020. "Мерсисайдці" на виїзді сенсаційно програли "Вотфорду".

Вотфорд – Ліверпуль 3:0

Голи: Сарр, 54, 60, Діні, 72

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Перший тайм не увінчався великою кількістю небезпечних моментів. "Вотфорд" змарнував дві нагоди відзначитися. На початку матчу Жерар Деулофеу ударом з лінії штрафного майданчика не влучив у ворота, пробивши вище.

А під завісу тайму Трой Діні відправив м'яч на декілька сантиметрів повз праву стійку. Виявилося, що "шершні" приготували все найцікавіше на другу половину гри.

На 54 та 60 хвилині "Ліверпуль" шокував Сарр. Сенегальський нападник оформив дубль у ворота Аліссона. У першому голі Сарр чудово зіграв на випередження і проткнув м'яч у ворота.

Відео першого голу Сарра

У другому голі сенегальцю вдалося уникнути офсайду та втекти на побачення з воротарем "Ліверпуля". Сарр впевнено переграв бразильця – 2:0.

Відео другого голу Сарра

Після другого голу наставник гостей Юрген Клопп спробував врятувати гру. Німець випустив Лаллану та Орігі, однак це не допомогло. На 72 хвилині оборонці "Ліверпуля" грубо помилилися. Сарр віддав на Діні, який красивим ударом пробив по порожніх воротах.

Відео голу Діні

За увесь матч "Ліверпуль" завдав тільки один удар у ствір воріт господарів. Це перша поразка "Ліверпуля" у рамках АПЛ сезону 2019/2020. "Мерсисайдці" виграли 26 поєдинків та ще одного разу зіграли внічию.

Через поразку "Ліверпуль" не зможе повторити рекорд "Арсеналу", який у сезоні 2003/2004 не програв жодного матчу в рамках АПЛ та став чемпіоном.