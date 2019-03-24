"Ліверпуль" та "Мілан" зіграли у матчі легенд: відео

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"Ліверпуль" та "Мілан" зіграли у матчі легенд: відео

паузу на матчі національних збірних англійський "Ліверпуль" зайняв матчем проти "Мілану". Але цього разу грали не теперішні гравці команд, а їх легендарні попередники. Частина з них – учасники відомих стамбульського та афінського фіналів Ліги чемпіонів.

Ліверпуль – Мілан 3:2
Голи: Фаулер, 25, Сіссе, 51, Джеррард, 80 – Пірло, 61, Панкаро, 78

За легенди "Ліверпуля" зіграли Стівен Джеррард, Джеймі Каррагер, Дірк Кейт, Роббі Фаулер та інші. Зірок "Мілану" представляли Діда, Алессандро Костакурта, Дженаро Гаттузо, Кака, Руї Кошта, Паоло Мальдіні, Філіппо Індзагі, Андре Пірло, Каха Каладзе.

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Матч на "Енфілд Роуд" був благодійний і закінчився перемогою "Ліверпуля". Переможний гол забив Джеррард на 80-ій хвилині.

 

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Теги: Спорт Футбол ФК Ліверпуль ФК Мілан
Джерело: 24 Канал
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