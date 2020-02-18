"Ліверпуль" точно зіграє у наступному розіграші Ліги чемпіонів

Першим учасником Ліги чемпіонів сезону 2020/21 буде англійський "Ліверпуль". Клуб гарантував собі потрапляння в головний європейський клубний турнір завдяки перемозі "Манчестер Юнайтед" над "Челсі".

Нагадаємо, "Челсі", який йде четвертим у турнірній таблиці, поступився вдома "Манчестер Юнайтед". При цьому два голи лондонського клубу в цьому матчі не були зараховані.

Як це було: "Манчестер Юнайтед" втретє у сезоні переміг "Челсі", VAR скасував два голи лондонців – відео

Ця поразка гарантувала, що "Ліверпуль" не опуститься нижче п'ятого місця та точно виступить в Лізі чемпіонів. Зважаючи на дискваліфікацію "Манчестер Сіті", який йде на другому місці, то саме це місце і гарантує команді потрапляння в Лігу чемпіонів.

При цьому "Ліверпуль" випереджає п'ятий "Тоттенхем" на 36 очок за 12 турів до кінця чемпіонату. Але "Тоттенхему" в наступному турі грати проти "Челсі", який на четвертому місці, випереджаючи "шпор" лише на одне очко. Зважаючи, що як мінімум одна з команд втратить очки, то "Ліверпуль" не вилетить з топ-4.

При цьому "Ліверпуль", який на 25 очок випереджає "Манчестер Сіті" (у "містян" матч в запасі), вже у 31-у турі АПЛ може оформити чемпіонство. Це буде 21 березня, а команда прийматиме "Кристал Пелес". Хоча це може статися і раніше, якщо "МанСіті" продовжить втрачати очки.

Нагадаємо, "Ліверпуль" вже у вівторок, 18 лютого, зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – на виїзді проти "Атлетіко". "МанСіті" ж у середу, 19 лютого, прийме "Вест Хем". Це перенесений матч 26-о туру АПЛ.