Ліверпуль – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії
У неділю, 27 жовтня, в центральному матчі 10 туру чемпіонату Англії "Ліверпуль" на "Енфілді" прийме лондонський "Тоттенхем". Переглянути поєдинок в Україні можна онлайн та по телебаченню.
Дозвіл на показ матчів Англійської прем'єр-ліги в Україні має лише канал Setanta. Тож переглянути гру можна буде тільки онлайн на тих сервісах, які транслюють цей телеканал онлайн.
До слова: "Ліверпуль" вирвав нічию в "Манчестер Юнайтед" у грі зі скандальним суддівством: відео
Також матчі будуть транслюватися на сайтах Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.
Матч "Ліверпуль" – "Тоттенхем" відбудеться у неділю, 27 жовтня. Початок гри о 18:30.
Після 9 турів "Ліверпуль" одноосібний лідер чемпіонату Англії. В активі команди Юргена Клоппа 25 очок. Натомість "Тоттенхем" невдало розпочав сезон. "Шпори" набрали тільки 12 балів та перебувають у середині турнірної таблиці.
Огляд матчу – читайте на сайті Спорт24.