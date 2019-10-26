Ліверпуль – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

У неділю, 27 жовтня, в центральному матчі 10 туру чемпіонату Англії "Ліверпуль" на "Енфілді" прийме лондонський "Тоттенхем". Переглянути поєдинок в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Дозвіл на показ матчів Англійської прем'єр-ліги в Україні має лише канал Setanta. Тож переглянути гру можна буде тільки онлайн на тих сервісах, які транслюють цей телеканал онлайн.

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Також матчі будуть транслюватися на сайтах Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Матч "Ліверпуль" – "Тоттенхем" відбудеться у неділю, 27 жовтня. Початок гри о 18:30.

Після 9 турів "Ліверпуль" одноосібний лідер чемпіонату Англії. В активі команди Юргена Клоппа 25 очок. Натомість "Тоттенхем" невдало розпочав сезон. "Шпори" набрали тільки 12 балів та перебувають у середині турнірної таблиці.

Огляд матчу – читайте на сайті Спорт24.