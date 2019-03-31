Ліверпуль – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч АПЛ

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Ліверпуль - Тоттенхем: де дивитися онлайн матч АПЛ 2018/2019
Ліверпуль – Тоттенхем: де дивитися онлайн матчу АПЛ

Центральним матчем 32-го туру АПЛ стане протистояння "Ліверпуля" та "Тоттенхема". Цей матч можна буде переглянути і в Україні, як по телебаченні, так і онлайн.

Матч "Ліверпуль" – "Тоттенхем" в Україні покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 18:25, сама гра розпочнеться о 18:30.

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Дивитися онлайн матч "Ліверпуль" – "Тоттенхем" можна на українському легальному сервісі інтернет-телебачення OLL.TV. Та перегляд відео на цьому сайті платний і вимагає реєстрації. Місячний доступ до трансляції – 69 гривень на місяць.

Матч "Ліверпуль" – "Тоттенхем" відбудеться у неділю, 31 березня. Початок зустрічі о 18:30. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Тоттенхем ФК Ліверпуль
Джерело: 24 Канал
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