"Ліверпуль" у складному матчі вирвав перемогу в "Тоттенхема"

Програму 10 туру чемпіонату Англії закривав центральний матч, у якому "Ліверпуль" приймав "Тоттенхем". Господарям вдалося здобути важку перемогу, поступаючись у рахунку після першого тайму.

Ліверпуль – Тоттенхем 2:1

Голи: Хендерсон, 52, Салах, 75 (п) – Кейн, 1

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Обидва клуби провели успішні матчі в Лізі чемпіонів. "Мерсисайдці" розтрощили "Генк", а "шпори" не залишили каменя на камені від "Црвени Звезди". Відтак до поєдинку в рамках чемпіонату Англії колективи підходили в хорошому гуморі.

Несподіваний початок

Уже перша атака гостей з північного Лондона увінчалася голом. Сон потужним ударом влучив у поперечину – першим на добиванні був Кейн і впадінні переправив м'яч у ворота.

Такий перебіг подій абсолютно не влаштовував господарів, які побігли відіграватися. Однак гострих моментів у підопічних Юргена Клопп було вкрай мало. Зате на 25 хвилині рахунок 2:0 міг робити Еріксен. Крістіан змарнував чудову нагоду забити, пробивши з близької відстані повз ліву стійку.

"Ліверпуль" відповів дуже гостро. Мохамед Салах змарнував стовідсотковий гольовий момент. Єгиптянин завершив свій блискучий індивідуальний прохід ударом з меж штрафного майданчика. М'яч летів у правий кут воріт, але Пауло Гассаніга виконав приголомшливий сейв. На добиванні був Фірміно, але воротар врятував "шпор".

За хвилину момент мав Ван Дайк. М'яч після його прицільного удару головою, здавалось, влетить під поперечину, але Пауло Гассаніга видав непоганий сейв, запобігши голу. Ще один сейв Пауло здійснив після того, як Трент Александер-Арнольд спрямував гарматний удар у лівий кут воріт. "Тоттенхем" витримав важкі хвилини, тому на перерву команди пішли за переваги гостей.

Переможний камбек

На початку другого тайму хороший шанс змарнував Сон. Він з легкістю залишив позаду оборонців та опинився у вдалій позиції перед воротами. Кореєць пробив, сподіваючись переграти голкіпера, але м'яч влучив у поперечину. Після цього "Ліверпулю" вдалося відігратися. Капітан "мерсисадйців" опинився у потрібному місці у штрафному "шпор" та в один дотик пробив повз Гассанігу – 1:1.

"Ліверпуль" продовжував тримати захист лондонців у напруженні, що призвело до другого голу. На 74 хвилині Серж Ор'є у штрафному порушив правила проти Мане, який хитро підставився – пенальті. З позначки відмінно пробив Салах та вивів "Ліверпуль" вперед.

Моментів у гостей було вкрай мало, хоча після другого пропущеного голу вони володіли ініціативою Відмінну нагоду зрівняти рахунок на 89 хвилині мав Роуз. Він класно обіграв оборонців "Ліверпуля" у штрафному та вийшов на ударну позицію. Проте удар гравця "Тоттенхема" виявився вкрай невдалим. У компенсований час класно пробив Сон та Алдервейрелд, але Аліссон двічі врятував "Ліверпуль". На цьому команди й завершили.

Завдяки черговій перемозі "Ліверпуль" продовжує утримувати перше місце в чемпіонаті. "Манчестер Сіті", який на другій позиції, відстає на 6 очок. "Тоттенхем" з 12 очка перебуває у середині таблиці.