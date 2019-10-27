Ліверпуль – Тоттенхем: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

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Ліверпуль – Тоттенхем: прогноз і ставки на матч 27.10.2019 – чемпіонат Англії
Ліверпуль – Тоттенхем прогноз букмекерів

Центральним протистоянням 10-го туру АПЛ стане зустріч між "Ліверпулем" та "Тоттенхемом". Гра відбудеться в неділю, 27 жовтня. Букмекери дали свій прогно на цей матч

Ліверпуль – Тоттенхем. Прогноз

"Ліверпуль" до попереднього матчу в чемпіонаті Англії йшов чемпіонською ходою – одні перемоги. Першим, хто зумів відібрати очки в "червоних", став "Манчестер Юнайтед". Команди зіграли внічию.

Натомість "Тоттенхем" в цьому сезоні вже не виглядає такою потужною силою, як минулого сезону. Як наслідок – три поразки в чемпіонаті, виліт з Кубка Футбольної ліги та принизлива поразка від "Баварії" у Лізі чемпіонів 2:7.

Матч "Ліверпуль" – "Тоттенхем" відбудеться в неділю, 27 жовтня. Початок матчу о 18:30. Онлайн-трансляція на сайті Спорт24.

Прогноз букмекерів на матч "Ліверпуль" – "Тоттенхем"

Тож не дивно, що з такими серіями "Ліверпуль" є фаворитом цього матчу. Букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 1,50-1,56 на перемогу господарів. Натомість перемога "Тоттенхему" – 6,00-6,50. Нічия у матчі – 4,33-4,70.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Тоттенхем ФК Ліверпуль Футбол
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