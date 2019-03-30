Ліверпуль – Тоттенхем: прогноз букмекерів на топ-матч АПЛ

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Ліверпуль - Тоттенхем: прогноз, ставки на матч АПЛ
Ліверпуль – Тоттенхем: прогноз букмекерів на топ-матч АПЛ

"Ліверпуль" продовжує гонитву за чемпіонським титулом. Цього разу на шляху "мерсисайдців" буде команда, яка поки посідає третє місце в АПЛ – "Тоттенхем". Букмекери дали свій прогноз на цей топ-матч.

Напередодні "Манчестер Сіті" без проблем обіграв "Фулхем" та знову очолив турнірну таблицю. Однак відрив від "Ліверпуля" складає одне очко. Тож обом командам потрібно перемагати.

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"Тоттенхему" ж потрібно перемагати, щоб зберегти третє місце, на яке також претендують "Манчестер Юнайтед" та "Арсенал".

Однак букмекери перевагу у цьому матчі віддають саме "Ліверпулю".

Прогноз William Hill

Їх експерти оцінили шанси на перемогу "Ліверпуля" коефіцієнтом 1,53. На те, що "Тоттенхем" зуміє перемогти на "Енфілд Роуд" коефіцієнт 6,00. Нічия у цьому матчі – 4,33.

При цьому букмекери не надто вірять у те, що Гаррі Кейн зуміє забити у цьому матчі – коефіцієнт 2,60 на гол англійця. Для прикладу, Гол Мохаеда Салаха чи Садьо Мане отримав коефіцієнт 2,00. По 2,50 оцінені голи Деніела Старріджа, Діваока Оірджі, Роберто Фірміно чи Джердана Шакірі.

До слова, Гаррі Кейн отримав знак Ордена Британської імперії

Прогноз "Фаворит спорт"

Вони теж оцінили перемогу "Тоттенхема" в 6,00. Перемога "Ліверпуля" отримала коефіцієнт 1,56. Нічия – 4,30.

Щодо кількості голів, то "тотал більше 2,5" оцінено в 1,63. Натомість "тотал менше 2,5" – 2,19. При цьому більше шансів на те, що голи будуть забивати обидві команд. На те, що у матчі заб'ють і "Ліверпуль", і "Тоттенхем", коефіцієнт 1,68. На те, що цього не станеться – 2,10.

Прогноз PariMatch

Згідно прогнозу їх букмекерів, перемога "Ліверпуля" – 1,55. Перемога клубу з Лондона – 5,80. Нічия у матчі – 4,50.

Матч "Ліверпуль" – "Тоттенхем" відбудеться у неділю, 31 березня. Початок зустрічі о 18:30. Відео голів та огляд матчу – на Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Тоттенхем ФК Ліверпуль
Джерело: 24 Канал
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