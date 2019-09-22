"Ліверпуль" у шаленому матчі переміг "Челсі": відео

У центральному матчі 8-го туру чемпіонату Англії зустрілися "Челсі" та "Ліверпуль". Перемогу вдалося здобути "мерсисайдцям", які виграли свій шостий матч поспіль в рамках АПЛ.

Челсі – Ліверпуль 1:2

Голи: Канте, 71 – Александр-Арнольд, 14, Фірміно, 30

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Обидві команди стримано розпочали гру й тривалий час придивлялися одне до одного. "Ліверпулю" вдалося відкрити рахунок в грі, забивши ранній гол. "Мерсисайдці" заробили небезпечний стандартний удар на межі штрафного майданчику "синіх". Гості креативно розіграли штрафний і Александр-Арнольд вгатив м'яч у сітку.

Відео голу Александра-Арнольда

На 24 хвилині підопічні Френка Лемпарда організували перший справді гострий момент. Теммі Абрахам добре приклався до м'яча, але Адріан був на місці та відбив удар форварда. У середині тайму "аристократи" відігралися. Сезар Аспілікуета скористався сумбуром в обороні "Ліверпуля". Але при початковій фазі атаки гравець "Челсі" був у положенні поза грою, відтак гол скасували завдяки системі VAR.

Скасований гол – не найгірше, що чекало лондонців. У наступній же атаці "Ліверпуль" закріпив перевагу. Фірміно замкнув навіс Роберстона з кутового – 2:0.

Відео голу Фірміно

Відразу по перерві "червоні" могли зробити рахунок розгромним. Фірміно незручно для воротаря пробив, але Кепа здійснив карколомний сейв. "Аристократи" відповіли на 60 хвилині. Канте пробив з кута штрафного майданчика, але промахнувся.

У середині тайму "Челсі" відіграв один м'яч. Канте отримав м'яч на половині поля "Ліверпуля", обіграв декількох гравців та без спротиву пробив у верхній кут воріт Адріана. Голкіпер гостей не зміг відбити казковий удар Канте – 1:2.

Відео голу Канте

На 88 хвилині "Челсі" міг зрівняти рахунок. Батшуаї класно замикав навіс Алонсо з лівого флангу, але удару бельгійця забракло точності. М'яч пролетів біля стійки воріт Адріана. "Ліверпуль" останні хвилини грав на відбій, у той час, як "пенсіонери" влаштували навалу. На 90 хвилині шанс вирвати нічию мав Маунт. Алонсо віддав прекрасну передачу у штрафний і Маунт пробив у дотик, але вище воріт. Господарі так і не змогли відігратися.

Завдяки цій перемозі підопічні Юргена Клоппа продовжують очолювати турнірну таблицю. "Манчестер Сіті" програє 5 очок. "Челсі" перебуває на 11-й сходинці. "Сині" за шість поєдинків тільки двічі здобували звитяги.