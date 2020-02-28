"Ліверпуль" у стилі 90-х: клуб випустив оригінальну форму
"Ліверпуль" презентував колекцію одягу в стилі ретро. У презентації одягу взяли участь провідні гравці команди.
Дизайн повертає вболівальників у 1990-й рік. На одяг нанесена стара емблема "Ліверпуля".
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Виконана вона в цікавих тонах: чорному, білому та зеленому. Колекція включає футболки, светри, спортивні штани та куртки.
Додамо, що "Ліверпуль" лідирує у чемпіонаті Англії із відривом у 22 пункти від найближчого конкурента "Манчестер Сіті".
Зазначимо, що у матчі 27-го туру АПЛ "Ліверпуль" переміг "Вест Хем" із рахунком – 3:2.
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