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"Ліверпуль" у стилі 90-х: клуб випустив оригінальну форму

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"Ліверпуль" / pikdo.biz

"Ліверпуль" презентував колекцію одягу в стилі ретро. У презентації одягу взяли участь провідні гравці команди.

Дизайн повертає вболівальників у 1990-й рік. На одяг нанесена стара емблема "Ліверпуля".

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Виконана вона в цікавих тонах: чорному, білому та зеленому. Колекція включає футболки, светри, спортивні штани та куртки.

Додамо, що "Ліверпуль" лідирує у чемпіонаті Англії із відривом у 22 пункти від найближчого конкурента "Манчестер Сіті".

Зазначимо, що у матчі 27-го туру АПЛ "Ліверпуль" переміг "Вест Хем" із рахунком – 3:2.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол АПЛ ФК Ліверпуль
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