"Ліверпуль" у надважкому поєдинку переміг "Вест Хем" – відео

У заключному матчі 27-го туру АПЛ зустрілись "Ліверпуль" та "Вест Хем". Фаворитом зустрічі вважались саме господарі поля. Однак "Вест Хем" зумів показати хорошу гру із лідером чемпіонату.

Ліверпуль – Вест Хем 3:2

Голи: Вейналдум, 9, Салах, 68, Мане, 81 – Діоп, 11, Форнальс, 54

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"Ліверпуль" захопив ініціативу з початку матчу. Вже на 9-й хвилині зустрічі "Ліверпуль" вийшов вперед, після хорошої передачі із флангу від Александра-Арнольда Жоржиньо Вейналдум виграв боротьбу у повітрі у суперників та влучно пробив головою. Рахунок на табло відкрито – 1:0 на користь господарів поля.

Недовго вдалось втримати такий рахунок "мерсисайдцям". На 11-й хвилині "Вест Хем" зрівнює рахунок. Після подачі з кутового Ісса Діоп забив круглого у ворота Фабіанські – рахунок рівний.

Перша частина гри проходила майже без центра поля зі стрімкими атаками з обох сторін. На 25-й хвилині поєдинку з дальньої дистанції пристрілювався Роберто Фірміно – м'яч пролетів над стійкою воріт. Після пропущеного голу "Ліверпуль" отримав декілька нагод вийти вперед у рахунку, але не зумів.



Один з авторів голу Моххамед Салах

Чергова небезпека біля воріт голкіпера "мерсисайдців", після подачі з кутового, справжня "пожежа" була у воротарському майданчику "Ліверпулю", але "Вест Хем" не скористався нагодою.

Після подачі з кутового міг відзначитись Вірджіл ван Дейк – стійка рятує ворота "Вест Хему".

Свисток на перерву, рахунок першого тайму рівний – 1:1. Відзначимо, що команди на обох виконали 13 кутових ударів!

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Після перерви команді Девіда Моєса вдалось вийти вперед у рахунку. Чудова атака завершилась результативним ударом 18-го номера "Вест Хему" Пабло Форнальса.

Тепер команді Юргена Клоппа потрібно було йти вперед, щоб перемогти. Цією ситуацією міг вдало скористатись "Вест Хем" за допомогою швидких атак у вільних зонах господарів поля.

На 68-й хвилині матчу Салах зрівнює рахунок. Після удару Салаха, невдало зіграв кіпер "Вест Хему" – 2:2.

З кожною хвилиною поєдинок ставав ще гарячішим. Другу гольову передачу у матчі на свій рахунок записує Александер-Арнольд, зіграв у центр воротарського майданчика, де на передачу вже чекав Мане та легко перевів м'яч у ворота суперника.

"Ліверпуль" у сенсаційно важкому поєдинку виходить вперед – 3:2.

Ще одним голом відзначились "мерсисайдці", проте, за допомогою системи VAR гол був скасований. Наприкінці матчу "Вест Хем" спробував зрівняти рахунок, але не зумів.

Фінальний свисток судді зафіксував рахунок зустрічі – 3:2. Це вже 26-а перемога для "Ліверпуля" у цьому сезоні.

Відеоогляд матчу "Ліверпуль" – "Вест Хем"