"Ліверпуль" виграв 17 матчів АПЛ поспіль і наблизився до унікального рекорду

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ФК "Ліверпуль"
ФК "Ліверпуль" / Фото з відкритих джерел

У суботу, 5 жовтня, "Ліверпуль" обіграв "Лестер" в матчі 8-го туру чемпіонату Англії (2:1).

Для команди Юргена Клоппа ця перемога стала 8-ю поспіль на старті сезону в АПЛ, а всього серія "червоних" в чемпіонаті становить 17 перемог поспіль.

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За тривалістю переможної серії в топ-5 ліг Європи "Ліверпуль" вийшов на третє місце, яке ділить з "Інтером" (17 перемог поспіль в період з 2006-го по 2007 рік).

На другому місці йде "Манчестер Сіті" (18 перемог у 2017 році), а рекордсменом є "Баварія" (19 перемог в період з 2013-го по 2014 рік).

У наступному турі АПЛ "Ліверпуль" 20 жовтня зіграє в гостях з "Манчестер Юнайтед".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту ФК Ліверпуль Баварія Футбол
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