24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

"Ліверпуль" встановив два феноменальні рекорди

70 Читать новость на русском
Капітан "Ліверпуля" Джордан Хендерсон / twitter.com/lfc

"Ліверпуль" після перемоги над "Тоттенхемом" у 22-у турі чемпіонату Англії встановив декілька рекордів. "Мерсисайдці" встановили рекорд не тільки в рамках англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), але й топ-5 чемпіонатів Європи.

Команда Юргена Клоппа набрала 104 очки (33 перемоги, 5 нічиїх, 0 поразок) в останніх 38 матчах Прем'єр-ліги. Серія враховує матчі й минулого сезону. У чемпіонаті "Ліверпуль" не програє з 3-го січня 2019 року.

Дивіться також: "Ліверпуль" втримав перемогу над "Тоттенхемом" і зміцнив лідерство в АПЛ: відео

"Ліверпуль", таким чином, встановив рекорд АПЛ. "Манчестер Сіті" у 2018 році та "Челсі" у 2005-у набирали по 102 очки в 38 матчах.

Також "Ліверпуль" став першою командою в історії топ-5 ліг Європи, якій вдалося виграти 20 з 21 стартового матчу чемпіонату.

"Мерсисайдці" набрали 61 очко за 21 матч, що також є найкращим результатом за один сезон у топ-5 лігах Європи.

Наразі "Ліверпуль" одноосібно очолює турнірну таблицю АПЛ. Команда Юргена Клоппа на 16 очок випереджає "Лестер", який на другій сходинці.

Окрім того, "Ліверпуль" має гру в запасі.

У минулому сезоні "Ліверпуль" набрав 97 очок, але не змів виграти чемпіонат. "Манчестер Сіті" випередив "червоних" на одне очко.

Головні новини 11 січня: Іран підтвердив, що збив літак МАУ, а в Тегерані розпочалися протести
сьогодні
3119
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Ліверпуль Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:46 Лунін став героєм матчу Кубка Іспанії, відбивши два пенальті – відео яскравих сейвів
Юрій Семенюк 1775
10 січня 17:31 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 2863
11 січня 22:30 "Залізна Дюймовочка" Юлія Єлістратова: про тріатлон, підготовку, боротьбу та умови тренування
Станіслав Безушко 767
11 січня 20:57 Страшна трагедія: в Австралії акули з'їли 21-річного німецького футболіста
Юрій Семенюк 7446
11 січня 18:17 Слова твої повагу всю вбивають: Ломаченку присвятили вірш через скандальне відео зі спецназом РФ
Вісент Луїс 3185
Новини
Більше новин
Залиште відгук