"Ліверпуль" встановив два феноменальні рекорди

"Ліверпуль" після перемоги над "Тоттенхемом" у 22-у турі чемпіонату Англії встановив декілька рекордів. "Мерсисайдці" встановили рекорд не тільки в рамках англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), але й топ-5 чемпіонатів Європи.

Команда Юргена Клоппа набрала 104 очки (33 перемоги, 5 нічиїх, 0 поразок) в останніх 38 матчах Прем'єр-ліги. Серія враховує матчі й минулого сезону. У чемпіонаті "Ліверпуль" не програє з 3-го січня 2019 року.

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"Ліверпуль", таким чином, встановив рекорд АПЛ. "Манчестер Сіті" у 2018 році та "Челсі" у 2005-у набирали по 102 очки в 38 матчах.

Також "Ліверпуль" став першою командою в історії топ-5 ліг Європи, якій вдалося виграти 20 з 21 стартового матчу чемпіонату.

"Мерсисайдці" набрали 61 очко за 21 матч, що також є найкращим результатом за один сезон у топ-5 лігах Європи.

Наразі "Ліверпуль" одноосібно очолює турнірну таблицю АПЛ. Команда Юргена Клоппа на 16 очок випереджає "Лестер", який на другій сходинці.

Окрім того, "Ліверпуль" має гру в запасі.

У минулому сезоні "Ліверпуль" набрав 97 очок, але не змів виграти чемпіонат. "Манчестер Сіті" випередив "червоних" на одне очко.