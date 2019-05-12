Ліверпуль – Вулверхемптон: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

У матчі проти "Вулверхемптона" "Ліверпуль" може оформити чемпіонство в Англії. Однак для цього треба перемагати у цьому матчі в неділю, 12 травня. І щоб свій паралельний матч не виграв "Манчестер Сіті". Переглянути гру "Ліверпуль" – "Вулверхемптон" можна буде і в Україні. Як по телебаченні, так і онлайн.

Матч "Ліверпуль" – "Вулверхемптон" в Україні покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 16:55. Сам матч розпочнеться о 17:00.

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Дивитися онлайн матч "Ліверпуль" – "Вулверхемптон" можна на українському легальному сервісі інтернет-телебачення OLL.TV. Та варто нагадати, що доступ до трансляції платний – 89 гривень на місяць. Однак там є можливість передивлятися моменти матчу, а також дивитися онлайн інші матчі – чемпіонат України, Італії та Англії, а також Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Поєдинок 38-го туру чемпіонату Англії "Ліверпуль" – "Вулверхемптон" відбудеться у неділю, 12 травня. Початок гри – о 17:00. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.

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