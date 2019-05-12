Дубль Мане дозволив "Ліверпулю" перемогти "Вулверхемптон": відео

"Ліверпуль" в останньому матчі чемпіонату Англії на власному полі переміг "Вулверхемптон". "Червоним" вистачило двох голів, щоб здолати гостей.

Ліверпуль – Вулверхемптон 2:0

Голи: Мане, 17, 82

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"Ліверпулю", щоб стати чемпіоном Англії потрібно було не тільки перемагати "вовків", але й надіятися, що свій матч проти "Брайтона" не виграє "Манчестер Сіті". Після неймовірного камбеку в поєдинку з "Барселоною" команда Юргена Клоппа була досить "важкою" й не відразу включилася у гру. Перші 15 хвилин команди приглядалися одна до одної.

А вже на 17 хвилині герой матчу з "Барселоною" Трент Александер-Арнольд виконав фірмовий простріл у штрафний і знайшов Мане. Сенегалець спокійно пробив по воротах – 1:0. Після забитого м'яча "мерсисайдці" дещо заспокоїлися. У свою чергу "Вулверхемптон" не поспішав атакувати й за весь перший тайм не завдав жодного удару у ствір воріт Алісона.

Ліверпуль – Вулверхемптон – відео кращих моментів першого тайму

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По перерві "Вулверхемптон" дещо активізувався, внаслідок чого біля воріт Алісона побільшало небезпечних моментів. Однак "вовкам" не вдалося пробити бразильського голкіпера. "Ліверпуль" продовжував домінувати й прагнув збільшити перевагу.

"Мерсисайдці" свого досягли. На 82 хвилині Арнольд віддав чудовий пас з флангу й Мане оформив дубль. І Мане, й Салах були в офсайді, який бригада арбітрів проґавила. Системи VAR в АПЛ поки не використовують, тому гол зарахували.

"Ліверпуль" у сезоні 2018/2019 набрав 97 очок, що є клубним рекордом. Однак "мерсисайдці" не змогли стати чемпіонами Англії, оскільки "Манчестер Сіті" переміг "Брайтон" і набрав 98 очок.

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