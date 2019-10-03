"Ліверпуль" з великими труднощами переміг "Зальцбург" у матчі з 7 голами: відео

Англійський "Ліверпуль" з великими труднощами обіграв австрійський "Зальцбург" в результативному матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Зустріч на "Енфілді"завершилася з рахунком 4:3.

Ліверпуль – Зальцбург 4:3

Голи: Мане, 9, Робертсон, 25, Салах, 36, 69 – Хван, 39, Мінаміно, 56, Холанд, 60

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Ще в першому таймі глядачі на "Енфілді" побачили чотири м'ячі. Садіо Мане, Ендрю Робертсон і Мохамед Салах дозволили "Ліверпулю" вийти вперед з різницею в три м'ячі. Але ще до перерви австрійці один гол відіграли – Хван Хі Чхан вразив ворота Адріана.

Відео голу Мане

Відео голу Робертсона

Відео першого голу Салаха

Відео голу Хван Хі

У другому таймі "Зальцбург" продовжив відіграватися. Спочатку Такумі Мінаміно скоротив відставання в рахунку до одного гола, а на 60-й хвилині рахунок став 3:3 – Ерлінг Холанд замкнув простріл того-таки Мінаміно.

Відео голу Мінаміно

Відео голу Холанда

І все ж "Ліверпуль" здобув перемогу. Мохамед Салах після пасу Роберто Фірміно, який став для нього третім гольовим в цій грі, забив четвертий м'яч.

Відео другого голу Салаха

У "Ліверпуля" і "Зальцбурга" по 3 очки після цієї гри. Лідер же – Наполі, який після нічиєї з "Генком", має в активі 4 очки.