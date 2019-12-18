"Ліверпуль" з великими зусиллями пробився у фінал клубного чемпіонату світу: відео

Англійський "Ліверпуль" став другим фіналістом 16-го клубного чемпіонату світу з футболу, що триває у Катарі.

Монтеррей – Ліверпуль 1:2

Голи: Фунес Морі, 14 – Кейта, 12, Фірміно, 90+1

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Зустріч видалася для переможця Ліги чемпіонів вкрай непростою, так як вирішальний м'яч англійці забили вже в компенсований арбітром час.

У першому таймі команди обмінялися голами вже до 15-ї хвилини. На точний удар Кейта мексиканці відповіли взяттям воріт у виконанні Фунеса.

Ключовим став точний удар Фірміно на 90+1 хвилині. У фіналі "Ліверпуль" зіграє з бразильським "Фламенго".

Матч за третє місце відбудеться 21 грудня о 16:30, а фінал розпочнеться о 19:30. Вирішальний поєдинок пройде на стадіоні "Халіфа" в Досі. До слова, дана арена прийме чемпіонат світу в 2022 році.

Відео вирішального голу Фірміно: