"Ліверпуль" здивував новим комплектом форми: фото

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"Ліверпуль"
"Ліверпуль" / twitter.com/LFC

Англійський "Ліверпуль" презентував додатковий комплект форми на сезон 2019/20. "Мерсисайдці", які співпрацюють з компанією New Balance, отримали чорний комплект форми.

Форма зроблена в чорному кольорі з блакитними вставками. Також на футболці присутній візерунок.

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На внутрішній стороні футболки зроблено напис на честь Боба Пейслі, тренера "Ліверпуля", з яким клуб шість разів ставав чемпіоном Англії. У 2019 відзначається 100 років з дня його народження.

Участь у представленні нової форми "Ліверпуля" взяли капітан Джордан Хендерсон, центральний оборонець Вірджіл ван Дейк і 18-річний талант Ріан Брюстер.

Також у фотосесії взяли участь Джердан Шакірі, Фабіньо й Джорджиньо Вейналдум та інші гравці команди.

Нові форми на наступний сезон представили ряд англійських та європейських грандів. "Манчестер Юнайтед" та іспанська "Барселона", як і "Ліверпуль", використали на нових формах історичний елемент.

Представили запасні комплекти на новий сезон лондонські клуби "Арсенал" та "Челсі". У представленні нової форми "Манчестер Сіті" взяв участь український футболіст Олександр Зінченко.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Ліверпуль
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