"Ліверпуль" здолав команду Ярмоленка і встановив черговий рекорд – відео

29 січня "Ліверпуль" зіграв перенесений матч 18 туру чемпіонату Англії. "Мерсисайдці" здолали "Вест Хем" Андрія Ярмоленка.

Вест Хем – Ліверпуль 0:2

Голи: Салах, 35 (пен), Окслейд-Чемберлен, 52

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"Ліверпулю" вистачило двох голів, щоб здобути 23-у перемогу у 24-х матчах чемпіонату Англії.

У першому таймі з пенальті відзначився Мохамед Салах. Відразу по перерві перевагу "червоних" подвоїв Алекс Окслейд-Чемберлен.

Українець Андрій Ярмоленко через травму пропустив матч.

Вест Хем – Ліверпуль відеоогляд матчу

Новий рекорд "Ліверпуля"