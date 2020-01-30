24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

"Ліверпуль" здолав команду Ярмоленка і встановив черговий рекорд – відео

734 Читать новость на русском
Вест Хем – Ліверпуль / twitter.com/LFC

29 січня "Ліверпуль" зіграв перенесений матч 18 туру чемпіонату Англії. "Мерсисайдці" здолали "Вест Хем" Андрія Ярмоленка.

Вест Хем – Ліверпуль 0:2

Голи: Салах, 35 (пен), Окслейд-Чемберлен, 52

Дивіться також: "Ліверпуль" був близький до втрати очок у матчі з "Вулверхемптоном", але вирвав перемогу – відео

"Ліверпулю" вистачило двох голів, щоб здобути 23-у перемогу у 24-х матчах чемпіонату Англії.

У першому таймі з пенальті відзначився Мохамед Салах. Відразу по перерві перевагу "червоних" подвоїв Алекс Окслейд-Чемберлен.

Українець Андрій Ярмоленко через травму пропустив матч.

Вест Хем – Ліверпуль відеоогляд матчу

Новий рекорд "Ліверпуля"

  • Команда Юргена Клоппа в нинішньому сезоні як мінімум по разу перемогла всіх суперників по чемпіонату.
  • Подібне досягнення підкорилося "Ліверпулю" вперше за весь час виступу у вищому англійському дивізіоні.
  • Раніше "Ліверпуль" став першою командою в історії топ-5 ліг Європи, якій вдалося виграти 20 з 21 стартового матчу чемпіонату.
  • "Мерсисайдці" набрали 61 очко за 21 матч, що також є найкращим результатом за один сезон у топ-5 лігах Європи.
  • Наразі "Ліверпуль" оновлює ці рекорди.
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
сьогодні
22146
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Вест Хем ФК Ліверпуль
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:22 "Манчестер Юнайтед" в меншості переміг "МанСіті", але вилетів з кубку – відео
Юрій Семенюк 977
29 січня 16:50 Український футболіст, який підняв скандал у російських ЗМІ, перейшов у європейський клуб
Юрій Семенюк 2471
29 січня 15:27 Пауло Коельйо писав дитячу книгу з Кобі Браянтом, але видалив чернетку після його загибелі
Ігор Саджениця 357
29 січня 13:34 Стежу за Луніним і бажаю успіхів, – Зідан розповів про оренду українця
Юрій Семенюк 317
29 січня 08:47 Ібрагімовіч відзначився за "Мілан" у грі кубка – відеоогляд гольового матчу проти "Торіно"
Ігор Саджениця 659
Новини
Більше новин
Залиште відгук