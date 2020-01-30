"Ліверпуль" здолав команду Ярмоленка і встановив черговий рекорд – відео
29 січня "Ліверпуль" зіграв перенесений матч 18 туру чемпіонату Англії. "Мерсисайдці" здолали "Вест Хем" Андрія Ярмоленка.
Вест Хем – Ліверпуль 0:2
Голи: Салах, 35 (пен), Окслейд-Чемберлен, 52
Дивіться також: "Ліверпуль" був близький до втрати очок у матчі з "Вулверхемптоном", але вирвав перемогу – відео
"Ліверпулю" вистачило двох голів, щоб здобути 23-у перемогу у 24-х матчах чемпіонату Англії.
У першому таймі з пенальті відзначився Мохамед Салах. Відразу по перерві перевагу "червоних" подвоїв Алекс Окслейд-Чемберлен.
Українець Андрій Ярмоленко через травму пропустив матч.
Вест Хем – Ліверпуль відеоогляд матчу
Новий рекорд "Ліверпуля"
- Команда Юргена Клоппа в нинішньому сезоні як мінімум по разу перемогла всіх суперників по чемпіонату.
- Подібне досягнення підкорилося "Ліверпулю" вперше за весь час виступу у вищому англійському дивізіоні.
- Раніше "Ліверпуль" став першою командою в історії топ-5 ліг Європи, якій вдалося виграти 20 з 21 стартового матчу чемпіонату.
- "Мерсисайдці" набрали 61 очко за 21 матч, що також є найкращим результатом за один сезон у топ-5 лігах Європи.
- Наразі "Ліверпуль" оновлює ці рекорди.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Українка Магучіх виграла престижні змагання у Німеччині, Левченко стала другоюсьогодні , 12:25
-
Перша поразка "Шахтаря", Кінсі Воланскі знову нагадала про себе та інші новини спорту 29 січнясьогодні , 07:20
-
Збірну України з біатлону дискваліфікували в естафеті на юніорському ЧС – відомо причину29 січня , 17:09
Коментарі