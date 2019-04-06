"Ліверпуль" здолав "Саутгемптон" і повернув перше місце в АПЛ: відео

"Ліверпуль" в рамках 33 туру англійської Прем’єр-ліги у непростому виїздному матчі здолав "Саутгемптон" (3:1).

Саутгемптон – Ліверпуль 1:3

Голи: Лонг, 9 – Кейта, 36, Салах, 80, Хендерсон, 86

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Господарям вдалося відкрити рахунок в стартовому відрізку зустрічі, завдяки забитому м'ячу Лонга на 9 хвилині. Підопічні Юргена Клоппа розкрили оборону "святих" лише під завісу першого тайму після голу Кейта.

Команда Ральфа Хазенхюттля гідно виглядали в другій половині гри, стримуючи атакуючий потенціал гостей аж до 80 хвилини, поки Салах не перервав свою девятиматчеву серію без забитих м'ячів, а фінальний результат підсумував капітан "Ліверпуля" Хендерсон.

Після цієї перемоги "Ліверпуль" повернувся на вершину турнірної таблиці і набирав 82 пункти, "Саутгемптон" з 33-ма пунктами опустився на 16 місце.

Відеоогляд матчу Саутгемптон – Ліверпуль

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